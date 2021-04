Hace muchos años, cuando Élmer Mendoza escuchó ‘She came in through the bathroom window’, se quedó cautivado por la pequeña historia que Paul McCartney hizo canción, e inspirado en el tema perfiló uno de los personajes su más reciente novela: “Ella entró por la ventana del baño”.

En esta novela, la sexta entrega de la saga de Édgar “El Zurdo” Mendieta, el detective debe enfrentar a uno de los líderes del narcotráfico más poderosos y desalmados y a su vez, encontrar al antiguo amor de un empresario que está moribundo.

Desde la biblioteca de su casa, estuvo acompañado por el escritor y periodista Samuel Parra, Mendoza hizo la primera presentación de esta novela editada por Alfaguara, como una celebración del Día Mundial del Libro, organizada por El Colegio de Sinaloa y el Congreso del Estado de Sinaloa y transmitida por Facebook.

“Hace muchos años escuché esa canción y me llamó la atención la historia de esta chica que entra por una ventana a la casa de Paul en Londres... ella lo admiraba tanto que fue a buscarlo a su casa y la gente que lo cuida y la encontró. Cuando Paul supo, le simpatiza tanto, que aceptó conocerla, saludarla y luego contar su historia.

“A McCartney le dio la idea de hacer esta canción que es muy breve y cuando la escuché me pareció genial, la letra igual, el perfil del personaje. Pero pasaron muchos años y no salió nunca de mi cabeza, las ideas no siempre salen rápido y esto duró décadas”.

Cuando Mendoza escribía Asesinato en el parque Sinaloa, la novela anterior de Mendieta, pensó en esta historia y empezó a idear el perfil de esa mujer.