Inspirada en el mar, en el cuidado de la naturaleza, la lucha social y el amor, la escritora tapatía Estela González presentó en el puerto su novela “Limonaria”.

La presentación fue parte del primer día de actividades del tercer Encuentro de Escritoras Sinaloenses 2023, que organiza Silvia Michel y un grupo de escritoras promotoras culturales.

La obra está escrita en el Siglo 20 en una ciudad costera mexicana, y es la historia de amor de dos mujeres separadas por profundas divisiones sociales y a la vez unidas por el deseo de proteger su medio ambiente.

Las dinámicas de opresión de una sociedad extractivista, patriarcal y racista se reflejan en los personajes de la historia, que cuenta con una versión en inglés.

En la presentación la escritora estuvo acompañada de la maestra y también escritora Guadalupe Veneranda, quien explicó de manera certera el sentir de la obra de González, quien refleja ciertas partes de su vida, aunque algunos personajes son ficticios.

“La novela me hizo viajar a un lugar cercano a Hermosillo, Sonora, a la Isla Tiburón, que ahí una de mis hermana vivió, y tuve la oportunidad de conversar con la etnia de ahí; Lo que hizo Estela es seleccionar algunos mitos de esa parte narrada en la costa, para después estar en la narrativa”, comentó.

Explicó que la historia está marcada en tres partes, la primera fechada en 1989 y tiene como título La perla del Pacífico; la segunda parte es Limonaria 1968, y la tercera parte Arribada, que solo son dos capítulos.

“La obra tiene un epílogo interesantísimo porque nos refiera a Mazatlán; ya ahora sí ya no es realidad ficción, sino realidad realidad”, comentó.

Lo que dijo la maestra Veneranda fue afirmado por la autora, quien dijo que ella en la obra escribe algunos pasajes de su estancia en Mazatlán en los años 90, cuando ella venía de vacaciones a Mazatlán con su abuela quien vivía en el puerto.

“Muchas gracias por la invitación porque para mi es una novela sobre Mazatlán, sobre ciudades costeras mexicanas, no es exactamente Mazatlán, pero es mi inspiración principal, otras ciudades aparecen por ahí, esto es una amalgama, yo le cambie el nombre en la novela, el pueblo ficticio se llama Añoclan, que significa lugar de tortugas”, explicó Estela González

“El tema de la erosión es importantísimo para mí, mi familia es de Mazatlán, yo no, soy de Guadalajara, pero yo siempre venía aquí, es como mi segunda casa; con el pasó del tiempo yo venía y disfrutaba mucho, todo era maravilloso; después me fui a Estados Unidos, y pasaron como 10 años cuando regresé, y me encontré con una ciudad degradada, cuyas playas estaban a la mitad en cuanto a la extensión que tenían y que yo recordaba; su Centro Histórico, yo no sabía en ese tiempo que estaban tratando de recuperarlo, pero los resultados no se veían, yo lo que vi fue solo degradación, y desamparado, y abandono, y de ahí salió la idea de escribir esta novela, ese fue un lado triste, negativo y yo lloraba, pero fue en los años 90”, comentó.

También explicó que se inspiró en sus viajes a otras playas, mismas que también las refleja en su obra.

En su historia se encuentran la joven pianista Mariana y su novia Fernanda, miembro de la etnia concáac del norte de Sonora; Clavel, la madre de Mariana; Alonso, su tío desaparecido, y la nana Amalia.

Y refleja un secreto celosamente guardado por décadas, revela la dureza de la vida para muchas mujeres e invita a reflexionar sobre la dificultad de tomar decisiones éticas cuando se vive en un estado de opresión.

Con un estilo sencillo, pero de intensa profundidad emocional, Estela González brilla en la representación del erotismo y la belleza del medio natural en su obra. Limonaria es un tierno relato en el que destaca la libertad que pueden brindar las verdades más dolorosas.

Presentan ‘Fracturas’ y un monólogo

Historias de mujeres que fueron maltratadas o vulneradas fue lo que se presentó con el libro “Fracturas”, de Nora Soto. En su presentación la escritora estuvo acompañada por las también escritoras Aleyda Rojo y Leonor Ramírez.

La obra habla de la violencia de género y de lo difícil que es atreverse a romper el silencio ya que requiere de valor y ganas de salir adelante.

La actividad de ese día culminó con el monólogo “Sin habitación propia”, de la actriz y escritora Silvia Castillo, con el que expresó su sentir como mujer y los miedos que enfrentan en la vida.