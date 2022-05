“Viendo que estaba dando resultado, seguí escribiendo, después de estos años me decían personas que querían recopilarlos y por fin se logró. Hubo que clasificarlos por temas, escogí los mejores, del 1 al 10, puros de 10, que fueran interesantes, instructivos”.

El criterio de clasificación, dijo, fue pensando en los artículos que más podrían ayudar a la gente y las virtudes más importantes.

“Cada artículo trata de hacer reflexionar al lector, para ello, lo hago a partir de una anécdotas e historias para que reflexione y en tercer lugar tratar de vivirlo, que se ponga en práctica”.

El libro, como cada uno de los artículos que se publican en el periódico, dijo, están pensados para que puedan leerlos cualquier persona.

“Niños, adolescentes, jóvenes, adultos o ya mayores, que fuera fácil y pueda comprenderlo cualquiera, pienso que es para todos, no sé si sean demasiado sencillos algunos”.

Consideró que los artículos pueden ser leídos en familia.

“Una señora me dijo que cada día les lee uno a sus hijos. Tienen ese fin educativo, un profesor puede ilustrar lo que está enseñando con base a un artículo, igual a los hijos, es un libro que va dirigido a la familia, que pretende fomentar esa unión familiar”, apuntó.

“También va dirigido a conferencistas, se le puede dar un enfoque educativo y sobre todo personal para uno mismo”.

Y es que, aborda las virtudes que pueden vivirse en cualquier momento.

“Hay virtudes teologales, como la fe, esperanza, fortaleza y caridad, tienen como objeto Dios. La fe de creer en Dios, con confianza, la esperanza es esperar en Dios, y amar a Dios”, apuntó.

“Hay otras virtudes que son cardinales, como prudencia, fortaleza y justicia. La prudencia nos ayuda a resolver lo que hoy se requiere hacer, un hombre prudente sabe cuándo hablar. La justicia nos ayuda a tratar a cada quien como es debido, no a todos igual, una madre con varios hijos no puede tratarlos igual, obviamente los ama igual”.

Añadió otros como la alegría, que no es sino una persona con paz, contento consigo mismo. La generosidad, como parte de la caridad humana, y la humildad, virtud sin la cual no se dan las demás.”

Es un libro abierto a la reflexión, consideró, en el que se busca hablar de modo positivo.

“Algunos lectores me han dicho, ‘oiga por qué no habla contra esta cosa’, no es el estilo, podría escribir artículos combativos, pero la riqueza de la fe es tan bella, que la idea es que la gente se sienta atraída a vivir así”, aseguró.

“Uso ejemplos edificantes, que la gente quiera vivir así, vale la pena ser generosos, puros... por atracción, más que empujar”.

A través de fábulas, cuentos, historias reales, sucesos retomados de los periódicos busca crear textos breves e ilustrativos.

Y en esta época en la que predomina la inmediatez, recomienda crear el hábito de leer unos minutos al día.

“A veces uno dice ‘ya que tenga una tarde libre’ para leer y no se tiene la tarde libre, en cambio se pueden tomar unos 10 minutos”.

Al final consideró el libro como un buen regalo para los amigos.

“Y una vez que se regaló, hay que hablar al respecto, preguntarle qué te pareció el libro, o los temas, para adentrarse en la vida espiritual de las personas, el libro puede servir para eso, podemos ayudarle a reflexionar a los amigos”.

Al final respondió preguntas de los espectadores que siguieron la presentación en línea. Entre ellas, que las historias salieron de muchas anécdotas, de notas de internet, de lecturas y de libros de Historia Universal, que va leyendo.

“Encuentro algo, escribo, guardo, tengo un fichero con historias y en la computadora. Pero siempre parto de lo que dice el Papa, que cada miércoles da una audiencia, y mucha gente no sabe qué dijo, muchas veces yo lo menciono”.

Historias quedan y muchas, adelantó, que podrían dar para otro tomo.

“Tengo muchas historias sobre el tiempo litúrgico, la Pascua, la Cuaresma, la Navidad, el Adviento.... o sobre las primeras virtudes”.

Muchas fueron las felicitaciones y saludos que recibió luego de la presentación.