‘Instantes’ de la vida cotidiana se aprecian en la exposición de Isabel Rengijo

La paleta de colores informó son colores cálidos, llenos de vida.

“Mi paleta de color es todo con colores cálidos, porque trato de darle un rayito de Sol en cada uno de los cuadros, por eso también utilizo una hojilla de oro; uno pinta lo que tiene adentro, o sea, dicen que cuando uno hace un retrato por lo generalmente se pinta uno mismo, inconscientemente, de alguna forma en cada uno de los cuales, uno trata como de revindicar un poquito esto de ser mujer, la maternidad, esta ternura que tenemos las mujeres, a mí me encanta, me fascina, y a través del color me gusta plasmarlos en los lienzos”.