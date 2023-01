Interpreta el actor Randy Noojin a John Lennon en nostálgico concierto

Portado una vestimenta militar, una gorra y lentes, y una guitarra acústíca con los rostros grabados de los cuatro integrantes de la agrupación, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, Randy Noojin hizo un recuento de la vida y obra de Lennon.

Noojin quien ha actuado en cientos de obras en teatros regionales, dentro y fuera de Broadway en Nueva York, en cine y televisión, deleitó con su narración y música al público por alrededor de una hora con 15 minutos, lo que duró su presentación.

Por momentos, el monólogo se volvió monótono y lento, pero fue bien rescatado por Noojin que a base de la historia amorosa que vivió Lennon junto a su primera esposa, Cynthia Powells y posteriormente, con Yoko Ono, la cual iba contando y ligando con cada una de las canciones iconos del cantautor británico, logró emocionar al público que coreó algunas de las melodías.

Entre risas y asombros de los espectadores, a quienes contó sobre los inicios de Lennon, Randy inició el concierto con las melodías, Come together, Gimme Some Truth, I feel fine y You Can’t do that.

Siguió Strawberry fields, canción en la cual Lennon se basó para escribirla en los recuerdos de su infancia cuando jugaba en el jardín de Strawberry Field, un hogar para niños del Ejército de Salvación en Liverpool y que fue lanzada en febrero de 1967.

Continuó Getting Better, que está escrita en dos voces, la cual una dice claramente que todo está mejorando, mientras que la otra dice que no podían ya ir peor.

Desfilaron las melodías, Norwegian Wood (This bird has flown), Polythene Pam, Lucy in the sky with diamonds, Girl, All you need is love y I’m so tired.

El público se emocionó con Don’t let me down, melodía que se convirtió en uno de los clásicos más importantes de la música rock de los años 60 y que fue compuesta por John Lennon, a pesar de estar atribuida legalmente al dúo Lennon/McCarty, además de que contó con la colaboración del tecladista Billy Preston.