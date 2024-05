El rock de hizo presente en el Programa Miércoles de Concierto con la presentación de More Band, quienes ofrecieron el espectáculo ‘Himnos del rock en español’, con un repertorio diverso de canciones para el disfrute del público que se dio cita en el patio del Edificio Central.

Fundada el 26 de mayo de 2023 por Kevin Chicuate quien toca el bajo y Renata Moreschi, en la voz principal, cuenta con Fernando Torres en la batería, Osbaldo Villa y Manuel Esquer en la guitarra.

La agrupación se ha posicionado rápidamente en el gusto del público, al quedar de manifiesto durante su presentación. A lo largo de una hora, More Band ofreció una experiencia musical placentera con temas de los años 80 y 90, como El final, que hiciera famosa en su momento el grupo Rostros ocultos, Atado un sentimiento, del cantautor argentino Miguel Mateos y Devuélveme a mi chica, tema que la agrupación española Hombres G popularizó el año de 1985.

El ambiente y la energía de More Band continuó en el escenario con canciones como Afuera y No dejes que, de una de las mayores bandas exponentes del género en México, Caifanes, así como Música ligera, de la emblemática banda argentina Soda Stereo y Eres, de Café Tacuba, mismas que no podían faltar si de rock en español se trata, con las que pusieron a cantar al público.

También los éxitos de la famosa cantante mexicana Alejandra Guzmán se hicieron presente, con Mírala, míralo, con la que More Band cerró su presentación agradeciendo a la Universidad Autónoma de Sinaloa por la oportunidad de formar parte del Programa Miércoles de Concierto, que acerca la cultura y el arte a la sociedad.