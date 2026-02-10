Interpretan ‘Las Cuatro Estaciones’, de Vivaldi

MAZATLÁN._Como parte de la Temporada Campbell, se llevó a cabo el magistral concierto de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi en Casa Haas. Las funciones se realizaron a las 12:00 y 117:00 horas.

El evento contó con la destacada participación de la violinista ucraniana Nina Farvarshchuk, Gabriel Kobylyansky Farvarshchuk, cello; y Tanya Orlov, piano.

Se interpretaron piezas emblemáticas como el Concerto No. 1 en mi mayor, Op. 8, RV 269, “La primavera” y sus movimientos Allegro (en mi mayor); II. Largo e pianissimo sempre (en do sostenido menor) y III. Allegro pastorale (en mi menor).

La ejecución técnica y la sensibilidad artística de los músicos lograron una conexión profunda con los asistentes.

El público se mostró visiblemente conmovido por la intensidad de la interpretación, pasando de la melancolía del Largo a la energía emocionante de los Allegros.

El evento culminó con fuertes aplausos que reflejaron el éxito del quinto concierto de la Temporada Campbell.