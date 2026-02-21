Interpretarán ‘Las siete últimas palabras de Cristo’ este domingo en la Temporada Campbell

Un concierto solemne y majestuoso ofrecerá la Temporada Campbell este domingo 22 de febrero, a las 12:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta.

Ahí, el maestro Gordon Campbell dirigirá una de las obras más conmovedoras del repertorio sacro: Las siete últimas palabras de Cristo, de Théodore Dubois. Escrita en 1867 por el compositor francés Théodore Dubois.

Esta obra es considerada una de las cumbres de la música coral del Siglo 19. Se divide en ocho secciones, una introducción y siete “palabras” o frases, que narran los momentos finales de Jesús en la cruz.

La música combina la devoción mística con una intensidad dramática casi operística, lo que permite a los solistas y al coro expresar desde el perdón y la esperanza hasta la agonía y el triunfo espiritual.