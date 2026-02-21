Cultura
Interpretarán ‘Las siete últimas palabras de Cristo’ este domingo en la Temporada Campbell

El fervor de la Semana Santa llegará al Teatro Ángela Peralta con el concierto que dirigirá el maestro Gordon Campbell, a las 12:00 horas
Noroeste/Redacción |
21/02/2026 11:50
Un concierto solemne y majestuoso ofrecerá la Temporada Campbell este domingo 22 de febrero, a las 12:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta.

Ahí, el maestro Gordon Campbell dirigirá una de las obras más conmovedoras del repertorio sacro: Las siete últimas palabras de Cristo, de Théodore Dubois. Escrita en 1867 por el compositor francés Théodore Dubois.

Esta obra es considerada una de las cumbres de la música coral del Siglo 19. Se divide en ocho secciones, una introducción y siete “palabras” o frases, que narran los momentos finales de Jesús en la cruz.

La música combina la devoción mística con una intensidad dramática casi operística, lo que permite a los solistas y al coro expresar desde el perdón y la esperanza hasta la agonía y el triunfo espiritual.

El Coro de la Comunidad de Culiacán y el Coro Ángela Peralta participarán.

Un despliegue de talento coral y solista

Este concierto promete ser un regocijo espiritual y artístico único, gracias a la imponente potencia vocal del Coro de la Comunidad de Culiacán y Coro Ángela Peralta.

La ejecución musical contará con la maestría de la pianista Zlatina Valkova y el respaldo de la coordinadora Vanessa Asún Nafarrete. Además, el talento sinaloense brillará a través de sus solistas: Wendy Lucero García Guzmán (Soprano), Arturo Barrera (Tenor) y Carlos Rojas (Barítono).

