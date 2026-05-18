Intervendrá Elina Chauvet y artistas sinaloenses La Casa Nómada

“Es el anhelo del regreso a casa de las hijas y los hijos desaparecidos, la casa es una retomar el hogar, el núcleo, regresar a esa felicidad que quisieron, a esa añoranza”.

Esta vez, Chauvet y 15 artistas sinaloenses la intervendrán con arte textil y la pieza será vista como ese lugar al que deberían regresar.

Se trata de una intervención de la estructura Casa Nómada, instalada en la Casa del Maquío desde el 2023 por el colectivo de artistas IceBox Collective, y pensada como una galería abierta en la que los artistas y el público pueden colaborar.

A través del arte, Elina Chauvet ha transformado el dolor individual y social en una experiencia sanadora, de acompañamiento. Su obra se ha caracterizado por el activismo feminista, la creación colectiva y la denuncia de la violencia de género y así será en Rosa Mexicana, que inaugurará el sábado, en La Casa del Maquío, en un horario por confirmar.

Chauvet, autora de Zapatos Rojos, una instalación compuesta por cientos de pares de zapatos rojos, para decir basta a la violencia de género, que ha tocado varias ciudades de Europa, Latinoamérica, México y Estados Unidos, recordó que todo lo que ella hace, parte de su experiencia personal.

“Para mí es una experiencia sanadora, obviamente no te va a traer a la persona de regreso, pero es una forma de encontrar un consuelo, el trabajar en colectivo, es abrazarnos, es compartir. El dolor va a quedar, te va a acompañar siempre, pero es una manera de compartir”.

Chauvet señaló que hace un par de años recibió la de La Casa del Maquío para trabajar en la Casa Nómada, que ha sido intervenida por muchos artistas de diferentes países y se ha expuesto en diferentes lugares.

“El proyecto que propuse para la pieza de la casa fue intervenirla con el tema que trabajo, que es la violencia a las mujeres, que pues ya pareciera que es un tema que no tiene para cuándo, pero es mucho el trabajo el que vamos a tener que seguir haciendo como sociedad, como colectivo que somos, un ente de la sociedad”, dijo.

“También la importancia de lugares como La Casa del Maquío, que se preocupan por hacer comunidad y buscar la esperanza, que tenemos a través de tantos horrores y tantas cosas que parece que nos estuvieran ganando”.

La artista originaria de Chihuahua, señaló que como sociedad la resiliencia es sumamente importante.

“Y seguimos, afortunadamente, para mí el arte es una puerta para llevar este este agarrarnos de la mano, la razón de mi trabajo es porque deseo de corazón ofrecerles a nuestros hijos un futuro mejor, una vida mejor, unas condiciones mejores.

La artista explicó que van a intervenir la estructura, Rosa Mexicana, color simbólico del feminicidio.

“Mucho de mi trabajo está inspirado en una asociación que se llama De regreso a casa, los cuales empezaron a utilizar las cruces rosas. Entonces yo tomé el color para hacer muchas de mis piezas, también el rojo, el color se convierten en símbolos, y transmiten esa idea”, dijo.

Recordó que sus obras las ha trabajado colectivamente, pero esta es la primera vez que trabajará con este taller, que será un experimento.

El taller empezó el lunes 18 y se impartirá esta semana en un horario de 10:00 a 17:00 horas, hasta el sábado 23 que se inaugure la pieza, cuya exhibición durará seis meses.

Carmina Medina, directora de La Casa del Maquío destacó que una de las intenciones que tienen es crear ciudadanía a través de la cultura, del civismo, sobre todo de temas y causas que a todos nos mueven.

“Tenemos esta claridad del desarrollo de liderazgo de ciudadanía que nos lleva este compromiso no solamente de hacerlo en una propuesta de diferentes actividades, sino en una cercanía, en una colectividad y creo que a través de este ejercicio, los jóvenes y en esta ocasión artistas tienen una experiencia todavía más consciente, más humana, sobre todo más responsable también de sentirse parte de esta colectividad”.