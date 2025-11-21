Intriga Alma fría con su mirada cruda a la condición humana

La novela Alma fría, de la escritora mazatleca Karina Castillo, llegó a Mazatlán para sacudir al público lector con una historia que explora los rincones más oscuros de la condición humana.

La presentación se realizó en La Cafebrería, en un evento organizado por la Sala de Lectura Lectaurante La Ballena Blanca.

Publicada por el Instituto Politécnico Nacional, Alma fría se inscribe en la narrativa negra contemporánea y aborda temas como la violencia urbana, las adicciones y la pérdida de empatía en entornos marcados por el desgaste emocional.

En octubre, la obra fue finalista del Premio Filiberto 2025 a la Mejor Novela Negra del 2024, reconocimiento que colocó a Castillo junto a figuras como Magali Velasco y Alfonso Orejel.

Los comentarios de presentación estuvieron a cargo de Samuel Parra, quien subrayó la fuerza del lenguaje de la autora, la tensión psicológica que sostiene a los personajes y la coherencia interna del relato.

Parra destacó que Alma fría “mira de frente aquello que la sociedad intenta disimular”, mientras que Castillo explicó que su intención fue retratar “una ciudad que oscila entre el brillo turístico y la oscuridad interior de sus habitantes”.

La autora señaló que la novela nació en parte del taller “Escribir en tiempos de pandemia”, impartido por Élmer Mendoza, experiencia que influyó en el tono directo y la estructura coral del texto.

Con 188 páginas, la obra plantea una pregunta que atraviesa cada capítulo: ¿qué queda de la compasión y la lealtad cuando el entorno dicta lo contrario?

Cabe destacar que Castillo ha construido una trayectoria literaria en ascenso dentro de la narrativa contemporánea en Sinaloa, sus cuentos y relatos han aparecido en distintas antologías y revistas culturales, donde destaca por su estilo directo y su capacidad para perfilar personajes al límite emocional.

Ha orientado su obra hacia la novela negra y el thriller psicológico, géneros en los que ha encontrado un espacio para explorar el lado oculto de la vida urbana.