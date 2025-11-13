$!Invita a participar en la segunda edición del Festival Creativo 2025

En esta segunda edición, la casa reúne a voces destacadas de la arquitectura, la fotografía, la ilustración y la moda.Una jornada intensa de talleres, charlas, exhibiciones y experiencias en vivo, pensada para conectar, inspirar y compartir procesos entre quienes están construyendo el futuro creativo de Sinaloa y México.

Karla Espinosa de los Monteros, coordinadora de comunicación de la Casa del Maquío, detalló que el festival creativo es un encuentro dirigido a jóvenes, que reúne talentos de distintas disciplinas creativas, con un programa dará inicio desde las 08:30 de la mañana y hasta las 18:00 horas.

Con talleres, charlas y otras disciplinas, dará inicio la segunda edición del Festival Creativo 2025, un evento organizado por La Casa del Maquío, dirigido a los jóvenes de Culiacán y público en general, el cual se desarrollará el 22 de noviembre.

El programa incluye la participación de figuras como Iván Mayorquín y Raúl Pardo, quienes en el tema de Ilustración, la charla titulada Expandir tu zona de confort como creativo; de Enrique Medina, en el área de comunicación, con la charla Al principio era el meme: un recorrido por el pensamiento memético en nuestra historia y cultura.

En el apartado de Arquitectura, se impartirá la charla Modernidad Arquitectónica en Sinaloa. Mayela Loya y Nancy Ambe, paticiparán en la sesión de Producción fotográfica, con el tema La producción también se diseña: como se arma una campaña desde cero.

El diseñador Guillermo Jester, regresa en esta segunda edición, para hablar de Moda, con la charla Apreciación cultural a través de la moda, dando paso después a la artista visual Cutzi Salgado, quien mostrará una exposición llamada Sonría más seguido.

El festival cerrará con la participación de Alexa Osuna, en la dirección creativa, con la conferencia titulada Herramientas para aterrizar tu proceso creativo.

La cuota de recuperación será de 3 mil 500 pesos el carnet completo para todas las actividades, y para los estudiantes tendrá un costo de 350 pesos. Todas las actividades se realizarán en La Casa del Maquío.

Para mayores informes puede comunicarse al teléfono 667 417 3495, o través de las redes sociales de La Casa del Maquío en Facebook e Instagram.