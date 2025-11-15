Invita Benito Taibo a leer con hambre su libro ‘Cuchara y Memoria’

Como y recuerdo, recuerdo y como, con este mantra como guía, el escritor Benito Taibo regresa a los sabores, olores y texturas que han marcado su vida, dentro del segundo tomo de su libro Cuchara y Memoria: Un Festín para quienes saben comer, también es una forma de contar historias, el cual presentó en el Modular Inés Arredondo, dentro de la tercera edición de la FIL Culiacán 2025.
En dicha obra, Taibo continúa hurgando en su historia personal y en la memoria colectiva para revivir aquellas comidas que le han provocado asombro, alegría, nostalgia y risas, e incluso aquellas que le han provocado más de una decepción memorable.
”En este libro brindo un recorrido a través de la educación sentimental, no sólo por parte de la comida que es fundamental en mi vida, sino también de música, de poesía, la literatura, el cine, y todo aquello que nos hace como personas, es un recorrido por todas esas comidas que me hicieron ser quien soy, incluyendo la comida sinaloense por supuesto”, explicó
Recordó que fue su casa la hora de la comida era el momento más importante del día, por lo que siempre había entre 13 y 14 personas y se convertía en una especie de salvoconducto para la solidaridad, el amor, la inteligencia, la transmisión de conocimiento.
”Toda la vida he estado cerca de la comida, por lo que lo mío es contar historias a través de la comida. Para conocer un lugar hay que ir a comer algo, porque así conoces a su gente, sus tradiciones, su cultura, su manera de relacionarse con el mundo”.
Cuchara y Memoria es una obra dividida en capítulos, de la A a la Z, en una especie de ensayo-crónica, con algunas partes de ficción, narrando historias divertidas a partir de la comida, aportando su propia relación con el mundo, convencido de que la literatura sirve para verse en la mirada del otro.
”Estamos hechos de pasiones humanas, entonces, por fuerza, quienes lean el libro se verán reflejados en él, porque todos comemos, que no es lo mismo que alimentarse, los seres humano comamos como un vínculo y relación que tiene que ver con la solidaridad, el amor y la transmisión de conocimiento con la historia, es un libro reflexivo, divertido, creado por un curioso, para otros curiosos”, subrayó.
Para comentar el libro se contó con la presencia del escritor Carlos Martín Briseño, quien compartió que cuando uno termina de leer las más de 600 páginas correspondientes a los dos tomos de este libro que hoy se presenta, evoca al cine, sobre todo en su último capítulo, donde Benito dedica varias páginas a numerosas películas, donde la comida es la protagonista.
”Ordenadas alfabéticamente para facilitar su lectura, estas memorias gastronómicas, están constituidas por amenas crónicas que abordan temas tan diversos, que van desde el origen de las costumbres ordinarias humanas, hasta los hábitos de viaje y cocina de la familia Taibo, todas narradas ágilmente, sin perder el hilo conductor de la obra, la evolución de la buena mesa”, expresó Briseño.
Además, dijo, Cuchara y Memoria, es la guía perfecta para encontrar algunos de los restaurantes de México, y de algunas principales capitales del mundo, en una nostálgica biografía culinaria presentada a través de platillos sofisticados, brindando también un homenaje a los platillos que han partido, colocando a Benito Taibo, en la selecta lista de autores que han mezclado comida y cultura con magníficos resultados.
”Alimentarse pueden hacerlo las ballenas azules, los osos del ártico, y hasta las nutriólogas, porque comer es un acto civilizatorio. Y como no estar de acuerdo con él, si es gracias a esta lectura que encontramos docenas de singularidades del mundo gastronómico”, detalló el también autor.
Posterior a la charla del libro, el autor se dio el tiempo de contestar algunas preguntas, tomarse fotos con los asistentes, así como firmar algunos de los libros de su autoría.
Para saber
Benito Taibo es un escritor, periodista y entusiasta promotor de la lectura entre los jóvenes. Inició su camino en la literatura como poeta, lanzando el libro Siete primeros poemas (1976), Vivos y suicidas (1978), Recetas para el desastre (1987), y De la función social de las gitanas (2002).
Ha publicado en Editorial Planeta las obras Polvo (2010), Persona Normal (2011), Querido Escorpión (2013), Desde mi muro (2014), Pasar inadvertido (2022), Cuatro veranos (2023) y Cuchara y Memoria (2024-2025) en dos tomos. Su obra es referente ineludible en el panorama literario contemporáneo.