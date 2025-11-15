Invita Benito Taibo a leer con hambre su libro ‘Cuchara y Memoria’

Como y recuerdo, recuerdo y como, con este mantra como guía, el escritor Benito Taibo regresa a los sabores, olores y texturas que han marcado su vida, dentro del segundo tomo de su libro Cuchara y Memoria: Un Festín para quienes saben comer, también es una forma de contar historias, el cual presentó en el Modular Inés Arredondo, dentro de la tercera edición de la FIL Culiacán 2025. En dicha obra, Taibo continúa hurgando en su historia personal y en la memoria colectiva para revivir aquellas comidas que le han provocado asombro, alegría, nostalgia y risas, e incluso aquellas que le han provocado más de una decepción memorable.

Cuchara y Memoria es una obra dividida en capítulos, de la A a la Z.

”En este libro brindo un recorrido a través de la educación sentimental, no sólo por parte de la comida que es fundamental en mi vida, sino también de música, de poesía, la literatura, el cine, y todo aquello que nos hace como personas, es un recorrido por todas esas comidas que me hicieron ser quien soy, incluyendo la comida sinaloense por supuesto”, explicó Recordó que fue su casa la hora de la comida era el momento más importante del día, por lo que siempre había entre 13 y 14 personas y se convertía en una especie de salvoconducto para la solidaridad, el amor, la inteligencia, la transmisión de conocimiento. ”Toda la vida he estado cerca de la comida, por lo que lo mío es contar historias a través de la comida. Para conocer un lugar hay que ir a comer algo, porque así conoces a su gente, sus tradiciones, su cultura, su manera de relacionarse con el mundo”. Cuchara y Memoria es una obra dividida en capítulos, de la A a la Z, en una especie de ensayo-crónica, con algunas partes de ficción, narrando historias divertidas a partir de la comida, aportando su propia relación con el mundo, convencido de que la literatura sirve para verse en la mirada del otro. ”Estamos hechos de pasiones humanas, entonces, por fuerza, quienes lean el libro se verán reflejados en él, porque todos comemos, que no es lo mismo que alimentarse, los seres humano comamos como un vínculo y relación que tiene que ver con la solidaridad, el amor y la transmisión de conocimiento con la historia, es un libro reflexivo, divertido, creado por un curioso, para otros curiosos”, subrayó.

Carlos Martín Briseño comenta el libro.

Para comentar el libro se contó con la presencia del escritor Carlos Martín Briseño, quien compartió que cuando uno termina de leer las más de 600 páginas correspondientes a los dos tomos de este libro que hoy se presenta, evoca al cine, sobre todo en su último capítulo, donde Benito dedica varias páginas a numerosas películas, donde la comida es la protagonista. ”Ordenadas alfabéticamente para facilitar su lectura, estas memorias gastronómicas, están constituidas por amenas crónicas que abordan temas tan diversos, que van desde el origen de las costumbres ordinarias humanas, hasta los hábitos de viaje y cocina de la familia Taibo, todas narradas ágilmente, sin perder el hilo conductor de la obra, la evolución de la buena mesa”, expresó Briseño.

El autor se mostró agradecido por la invitación a esta feria del libro.