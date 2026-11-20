Una reflexión sobre la memoria, el colonialismo y el derecho de los pueblos a recuperar su patrimonio llegará a la pantalla del Cinematógrafo “Marco Lugo” con la proyección de “Dahomey” (2024).

Es un documental de la cineasta Mati Diop y está programado para este sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas.

La película, una producción de Francia, Senegal y Benín, obtuvo el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2024 y aborda un acontecimiento histórico: el regreso a Benín de 26 tesoros reales del antiguo Reino de Dahomey, que permanecieron durante más de un siglo en Francia, luego de ser saqueados por tropas coloniales francesas en 1892.

A partir de este proceso de restitución, ocurrido en noviembre de 2021, Diop plantea interrogantes sobre la pertenencia, la identidad y el significado de recuperar aquello que fue arrebatado a una nación.

El documental combina el recorrido de las piezas hacia su país de origen con las conversaciones de universitarios benineses, quienes debaten sobre el significado de este retorno y las responsabilidades que implica recibir nuevamente un patrimonio que forma parte de su historia.

Con una propuesta visual y sonora particular, la realizadora también otorga una dimensión simbólica a los objetos, al presentarlos como testigos de una historia marcada por el saqueo y el desplazamiento.

De esta manera, “Dahomey” trasciende el registro de una restitución histórica para abrir una conversación cultural y política sobre la memoria colectiva y el derecho de los pueblos a contar su propia historia.La función será de entrada libre, con cupo limitado.

Las puertas del Cinematógrafo abrirán 20 minutos antes de la proyección.

El acceso será por la puerta principal del Centro Municipal de las Artes, ubicada en calle Carnaval, frente a la Plazuela Machado. La película se presentará en su idioma original, francés, con subtítulos en español.