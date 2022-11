$!Invita Club de Leones a donar alimentos para personas vulnerables de Mazatlán

El Club de Leones de Mazatlán invita a la ciudadanía a sumarse a su campaña de donación de despensas a personas vulnerables del puerto; hacen un llamada a donar alimentos no perecederos y artículos personales de primera necesidad.

“Invito a la comunidad mazatleca a que se sumen también, porque estaremos en las Sorianas pidiendo su ayuda, estaremos pidiendo un kilo de frijol, o algunos productos que puedan a completar estas despensas, lo que gusten no hay aportación pequeña, recuerden que de poco a poco se hace mucho”, dijo Amador Campos Serrano.

Durante la rueda de prensa estuvo presente el ciudadano Erick López Rodríguez, quien fue el afortunado ganador de una rifa de 10 mil pesos que realizó está asociación de 78 años de trayectoria altruista. Sin embargo, el joven decidió donar su premio para que esa cantidad se compre en alimentos para estas despensas.

“Quiero agradecer la oportunidad que me dan para ayudar, y principalmente a mi madre y abuelos que ellos son los que me enseñaron a ayudar a quien más lo necesita, me hace muy feliz donar este premio y saber que va a ayudar mucho”, dijo Erick López Rodríguez.

El padre Amador Campos Serrano dijo que no tienen meta hasta el momento, y que esperan tener los alimentos en sus manos para buscar a aquellas personas que serán beneficiadas, pero que particularmente se asegurarán que sean personas que lo necesiten.

Por otro lado, anunció que ya está activo el programa de donación de aparatos auditivos, que en conjunto con otros clubs de Leones, los ponen a disposición de la ciudadanía mazatleca a bajo costo.

Para los interesados en adquirir un aparato auditivo tienen que apartar con 500 pesos, y luego hacer un pago se 3 mil 500 pesos para ser entregado de manera inmediata.