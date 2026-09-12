Invita Edna Rendón a disfrutar del concierto ‘Voz sin Límites’

Voz sin Límites, es el espectáculo musical que brindará la soprano sinaloense Edna Rendón Butchart, el próximo 3 de octubre en el Modular Inés Arredondo a las 18:00 horas. En rueda de prensa, la cantante sinaloense compartió que este concierto es muy especial para ella, con el cual arranca su gira de presentaciones titulada Voz sin Límites, que inicia el 3 de octubre en Culiacán. ”Me siento muy emocionada, este es un inicio maravilloso de esta gira, un proyecto creado por mí, acompañada de músicos orgullosamente de Culiacán. Voz sin Límites es un proyecto diferente, que viene a ofrecer al público de Culiacán, no un concierto de ópera, sino una fusión de música popular, pero con un ensamble que le dará un toque clásico”, detalló la soprano.

La soprano comparte los detalles del concierto.

Detalló que parte importante de este proyecto, es traer a los sinaloenses, toda esta alegría que distingue a los culichis, mostrar los talentos que tiene Sinaloa, demostrando así que el estado es mucho más de todo lo que dice fuera de él. ”Queremos devolver esta parte que creemos que todos estamos con hambre de este tipo de eventos, donde podamos tener ese momento pleno de poder cantar y compartir con las personas que amamos”. Esta gira, dijo, empieza en el MIA el 3 de octubre a las 18:00 horas y continuará el 24 de octubre en la ciudad de Durango, en el Teatro Ricardo Castro, después, la gira continuará el 13 de noviembre a Guadalajara, Jalisco, presentándose en el Conjunto Santander, para seguir el 14 de noviembre en la ciudad de Puerto Vallarta.

La soprano estará acompañada por ocho músicos en el escenario.