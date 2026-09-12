Invita Edna Rendón a disfrutar del concierto ‘Voz sin Límites’

Voz sin Límites, es el espectáculo musical que brindará la soprano sinaloense Edna Rendón Butchart, el próximo 3 de octubre en el Modular Inés Arredondo a las 18:00 horas.
En rueda de prensa, la cantante sinaloense compartió que este concierto es muy especial para ella, con el cual arranca su gira de presentaciones titulada Voz sin Límites, que inicia el 3 de octubre en Culiacán.
”Me siento muy emocionada, este es un inicio maravilloso de esta gira, un proyecto creado por mí, acompañada de músicos orgullosamente de Culiacán. Voz sin Límites es un proyecto diferente, que viene a ofrecer al público de Culiacán, no un concierto de ópera, sino una fusión de música popular, pero con un ensamble que le dará un toque clásico”, detalló la soprano.
Detalló que parte importante de este proyecto, es traer a los sinaloenses, toda esta alegría que distingue a los culichis, mostrar los talentos que tiene Sinaloa, demostrando así que el estado es mucho más de todo lo que dice fuera de él.
”Queremos devolver esta parte que creemos que todos estamos con hambre de este tipo de eventos, donde podamos tener ese momento pleno de poder cantar y compartir con las personas que amamos”.
Esta gira, dijo, empieza en el MIA el 3 de octubre a las 18:00 horas y continuará el 24 de octubre en la ciudad de Durango, en el Teatro Ricardo Castro, después, la gira continuará el 13 de noviembre a Guadalajara, Jalisco, presentándose en el Conjunto Santander, para seguir el 14 de noviembre en la ciudad de Puerto Vallarta.
”Estamos empezando con mucha ilusión, con muchas ganas, porque lo único que queremos es cantar y cantar siempre, compartiendo con el público esta bonita música”, señaló Rendón Butchart.
En total serán ocho los músicos que acompañarán a Edna Rendón en su presentación en el MIA, donde interpretará más de 22 canciones, temas bastante conocidos por todos los asistentes, un concierto que tendrá una duración de dos horas continuas.
Temas como Te quiero dijiste, Cariño verdad, también se interpretará música ranchera, entre otras muchas sorpresas que se darán esa noche. El costo de los boletos será de 600 pesos en general, 700 pesos en preferente y 900 VIP. Los boletos estarán a la venta en la taquilla del MIA y a través del boletera arema.mx