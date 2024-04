Desde que se enteró que Mazatlán sería el punto geográfico idóneo elegido por la NASA para instalarse y documentar el eclipse total de Sol que habrá este 8 de abril, el artista Eduardo Sarabia empezó a trabajar en “Viaje hacia el eclipse”.

Por primera vez, el artista con raíces mazatlecas, expondrá su arte en el puerto y esto será de la mano del Instituto Sinaloense de Cultura delegación Sur, el Museo de Arte de Mazatlán, Galería OMR, y el Club de Beisbol Venados de Mazatlán.

Eduardo Sarabia quien se caracteriza por su espiritualidad y el misticismo en su arte, compartirá esta exposición que será inaugurada el domingo 7 de abril, a las 16:00 horas, en el Museo de Arte de Mazatlán.

Así lo anunció el artista en compañía de Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del ISIC; Miguel Ángel Ramírez Jardines, delegado del Instituto Sinaloense de Cultura en la Zona Sur adscrito a el Museo de Arte Mazatlán; José Antonio Toledo Ortiz e Ismael Barros Cebreros, presidente del Consejo de Administración de Venados de Mazatlán y el presidente ejecutivo, respectivamente, dieron a conocer los pormenores del evento.

“Desde hace dos años cuando me enteré de que se iba a ver este fenómeno en Mazatlán, yo me emocioné muchísimo y me empezaron a volar ideas en mi cabeza, de cosas, de imágenes”, explica Sarabia.

El artista nacido en Los Ángeles, hijo de padres mazatlecos, explicó que este proyecto forma parte de una trilogía que inició con “Prologue”, inaugurada en la galería Maureen Paley, de Londres, 2023; siguió con Four Minutes of Darkness, en la galería OMR, de la Ciudad de México, y esta vez se desarrollará en Mazatlán, el próximo 8 de abril.

“Por cuestiones de mi calendario tuve una exposición en Londres, que fue en octubre, y empecé a pensar sobre esta idea por mis raíces mazatlecas, por mis papás, yo pasé toda mi infancia yendo y viniendo entre Los Ángeles y Mazatlán, y muchísimo de mi obra trata de eso, de ese camino, de la frontera, de estar parte de nuestro País, y de esas imágenes que tengo desde chico, de las historias de mi abuelo, del mar, las leyendas, y todo esto de alrededor del evento cósmico, abrió mucho mi imaginación”, explicó.

El artista anunció que serán alrededor de 80 las obras que serán expuestas en diferentes técnicas como lo son al óleo, acuarela, acrílico, entre otras.

La entrada será libre y estará la exposición durante cuatro meses en las Galerías Antonio López Sáenz y Roberto Pérez Rubio, del recinto ubicado en la Venustiano Carranza.

A su vez, Club Venados de Mazatlán anunció que seguirá apoyando el arte, esto debido a que el club no sólo es deporte, sino también está enfocado en fomentar los valores como el respeto y la disciplina.

La próximo temporada de Venados 2024-2025 en la Liga Mexicana del Pacífico, comentó José Antonio Toledo Ortiz, que es posible que lleve el nombre del artista Eduardo Sarabia.

Mural

El artista Eduardo Sarabia esta trabajando en un mural que se podrá apreciar en las paredes del remodelado Museo de Arte de Mazatlán.

AGENDAR

Exposición: “Viaje hacía el eclipse” del artista Eduardo Sarabia.

Día: Domingo 7 de abril

Horario: 16:00 horas

Entrada: Gratuita