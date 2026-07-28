Invita el INBAL a jóvenes intérpretes a participar en el Concurso Nacional de Piano ‘Angélica Morales’

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura invitan a jóvenes pianistas a participar en el Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha, cuya convocatoria cerrará el próximo 31 de julio a las 23:59 horas.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que “este concurso abre a las y los jóvenes intérpretes oportunidades de formación, proyección y encuentro con los principales escenarios del país y, al mismo tiempo, fortalece la presencia de la música mexicana en las nuevas generaciones”.

Considerado como uno de los certámenes con mayor prestigio de su tipo en el país, constituye una plataforma para la detección de jóvenes talentos y el impulso al desarrollo de sus carreras artísticas.

Con este concurso, “se busca fomentar la ejecución pianística de alto perfeccionamiento y rigor técnico-artístico entre las nuevas generaciones e incentivar el estudio del repertorio compuesto en distintas latitudes y épocas, así como su interpretación estilística en diálogo constante con la música mexicana”, explicó José María Serralde, coordinador nacional de Música y Ópera.

Este año, el primer lugar recibirá un premio de 100 mil pesos mexicanos y, por primera vez, tendrá la oportunidad de presentarse como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional en 2027, de ofrecer un recital en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y de participar en el Festival Cultural de Zacatecas 2027; además, recibirá un piano de cola modelo GB1K PE (patrocinado por Yamaha).

Quienes obtengan el segundo y tercer lugar también ofrecerán un recital en la Sala Manuel M. Ponce y recibirán premios económicos de 75 mil y 50 mil pesos mexicanos (respectivamente).

El Concurso Nacional de Piano Angélica Morales fue fundado por el INBAL en 1995, por iniciativa del pianista Fernando García Torres, y rinde homenaje a Angélica Morales (1911-1996): una de las más destacadas intérpretes y pedagogas de México.

Como parte de las novedades de esta edición, las etapas de selección se realizarán en el Conservatorio Nacional de Música en el marco de la conmemoración por el 150 aniversario de esta institución.

“Este emblemático recinto, coordinado con el apoyo de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas del INBAL, ha sido fundamental en la formación de ganadores e integrantes del concurso”, señaló Serralde.

Asimismo, por primera vez, la prueba semifinal ampliará las disciplinas de participación ya que las y los preseleccionados interpretarán el primer movimiento de un quinteto con piano (a elegir entre obras de Antonín Dvořák, César Franck o Robert Schumann). Además, el certamen transita del repertorio tradicional de las primeras ediciones hacia el pianismo del Siglo 21 y la creación mexicana. En vez de ceñirse al repertorio barroco clásico, se solicitan obras de alta exigencia técnica como los Estudios de Manuel M. Ponce.

En conmemoración del 150 natalicio del compositor mexicano José Rolón, será obligatoria la interpretación de uno de sus estudios durante la segunda etapa eliminatoria. Asimismo, se otorgará un premio especial a la mejor ejecución de esta obra, lo cual se suma a las menciones especiales dedicadas a la música nacional y a la interpretación de obras de Johann Sebastian Bach.

“El planteamiento consiste en apoyar realmente a las y los participantes para superar las limitaciones y obstáculos del entorno musical y visibilizar el talento ya existente. El concurso funge como ese reflector y catalizador indispensable para su desarrollo. De esta manera, el INBAL siembra su propio talento. Por ejemplo, dos ganadores de ediciones pasadas ya forman parte del prestigioso grupo de Concertistas de Bellas Artes”, concluyó Serralde.