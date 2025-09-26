Invita el Isic a Curso de Dirección Coral

El Instituto Sinaloense de Cultura, en coordinación con la SEPyC y de Vida y Arte para México A.C., invitan a participar en el Curso de Dirección Coral que impartirán Nuria Fernández y Perla Orrantia, en modalidad híbrida (vía Zoom y presencial) o solo en línea, en el que aprenderán técnica, práctica y pedagogía coral, y que se realizará del 6 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026.

Este taller está diseñado para fortalecer las competencias de dirección coral en contextos infantiles, integrando herramientas técnicas, expresivas y pedagógicas que respondan a las necesidades vocales, emocionales y cognitivas de niños y niñas en edad escolar.

Para mayores datos e inscripciones, los interesados pueden acceder a la convocatoria completa en la página https://www.vam.org.mx/cursodireccioncoral , donde podrán conocer ampliamente los contenidos temáticos, el calendario y los horarios a que se sujetará el curso, en sus dos modalidades.

Durante el periodo de formación se abordarán aspectos clave como la gestualidad del director, la planificación de ensayos, selección de repertorio adecuado y la creación de ambientes corales inclusivos y colaborativos.

El curso sigue un esquema quincenal, alternando una semana con sesiones en línea y la siguiente con sesiones presenciales los sábados.

Los interesados pueden elegir inscribirte en la opción híbrida o en línea. El costo de la versión híbrida es de 6 mil pesos, y en línea es de 4 mil pesos. La versión híbrida combina sesiones en línea y presenciales. En presencial se hará la práctica y acompañamiento de lo aprendido en línea. En línea, será vía Zoom.

El curso integra aspectos como Técnica de Dirección Coral, Práctica de Ensayo con Coro Infantil, y Técnica Vocal para Directores de Coros Infantiles.

Nuria Fernández Herranz es una figura en el ámbito de la música coral. Es doctora en Humanidades y tiene estudios en Dirección de Coro y Pedagogía, incluyendo formación en la prestigiosa Academia de Música Ferenc Liszt en Budapest. Como fundadora y directora artística del ensamble VokalArs, ha sido reconocida con numerosos premios y ha presentado importantes estrenos.

Además, cuenta con más de 20 años de experiencia docente, dirigiendo másteres en el Centro Superior Katarina Gurska y la Universidad Internacional de La Rioja, y ha extendido su labor artística y educativa a diversos países de América Latina.

A su vez, Perla Orrantia es una soprano y directora coral originaria de Culiacán. Imparte clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y en la Escuela Superior de Música del Isic. Dirige varias agrupaciones corales, como el Coro Universitario de la UAS, el Coro Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura UAS, y la Compañía Lírica Universitaria. Su formación incluye una licenciatura en canto lírico, una maestría en Dirección y Pedagogía Coral y un máster en Pedagogía Musical.