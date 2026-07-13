Invita el Isic a curso intensivo de danza contemporánea

La Escuela Superior de Artes José Limón invita a bailarines, actores y a todo el público interesado en las artes del movimiento a participar en el próximo Curso Intensivo de Danza Contemporánea.

Esta jornada académica y artística a cargo de los integrantes de la Compañía Danza Joven de Sinaloa, se desarrollará del lunes 10 al viernes 14 de agosto de 2026, ofreciendo una plataforma de entrenamiento de alto nivel para la comunidad artística del estado y los entusiastas de esta disciplina.

Las actividades formativas estarán bajo la guía de los maestros César Yee, Edylin Zatarain, Melissa Alfaro, Alondra Alvarado, Bryant Gaytán y Carlos Zamora.

A lo largo de esta semana de trabajo exhaustivo, los asistentes profundizarán en herramientas fundamentales del lenguaje corporal mediante el abordaje integral de la técnica de piso, la técnica mixta-Limón y los principios de acrobacia aplicados a la escena.