Invita el Isic a inscribirse en la Licenciatura en Danza Contemporánea

El Instituto Sinaloense de Cultura, a través de la Escuela Superior de Artes “José Limón”, convoca a jóvenes con vocación artística a participar en el proceso de ingreso para la Licenciatura en Danza Contemporánea en el ciclo escolar 2026-2027.

Este programa académico tiene una duración de 4 años (8 semestres) y cuenta con convalidación oficial de estudios por la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), garantizando una formación profesional de alto nivel en el Noroeste del país.

Para formar parte de esta nueva generación, los interesados deberán seguir puntualmente las siguientes fechas:

Preinscripciones: Del 11 de mayo al 19 de junio.

Audiciones: 22 y 23 de junio (de 8:30 a 12:00 horas).

Publicación de resultados: Viernes 26 de junio (en pizarrón escolar).

Inscripciones: Del 29 de junio al 10 de julio.

Inicio de clases: 17 de agosto de 2026.

La convocatoria está dirigida a personas con bachillerato terminado y una edad máxima de 25 años cumplidos al 31 de agosto de 2026. Los aspirantes deben demostrar aptitudes físicas, disciplina, valores de trabajo en equipo y una profunda pasión por la danza y el arte.

Los pasos para la preinscripción son acudir a la recepción de la escuela ubicada en Rafael Buelna y Ruperto L. Paliza, por el formato de solicitud de preinscripción, llenarla y presentarla firmada en la ventanilla de caja de la institución, donde se cubrirá la cuota de recuperación de 150 pesos para recibir el comprobante y la ficha de audición.

Las audiciones se realizarán los días 22 y 23 de junio, y los aspirantes deberán presentarse en las instalaciones de la Escuela Superior de Artes José Limón con ficha sellada de asistencia a la función; presentarse con vestimenta adecuada: Ropa para actividad física en colores negros o lisos (malla, pants, leotardo, calcetas o zapatillas de media punta).

Para su presentación individual, el aspirante deberá preparar un solo de máximo dos minutos (propio o de otro autor). La música debe entregarse el primer día en USB (formato mp3) en la coordinación.

Para mayores detalles, acudir a las instalaciones de la Escuela Superior de Artes José Limón, en Rafael Buelna esquina con Paliza Col. Centro, Culiacán, Sinaloa, en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas. Teléfonos (667) 712 20 21 y (667) 715 24 58, correo electrónico: licenciatura.danza@culturasinaloa.gob.mx