Invita el Isic a investigadores a proponer un ensayo histórico

El Instituto Sinaloense de Cultura convoca a personas investigadoras mexicanas radicadas en el país a participar en el Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social José C. Valadés 2025, en el que se podrá participar en cualquiera de los siguientes campos de estudio de la Historia de Sinaloa: económico, social, cultural, intelectual y político.

Las bases de la convocatoria al Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social ‘José C. Valadés’ 2025.

Arredondo Yucupicio dijo esta esta convocatoria cuenta con ligeros cambios, para adaptarla a las nuevas situaciones que vivimos, por lo que todo el proceso del registro se hará en línea, para evitar el papeleo e incentivar a quienes escriben sobre Sinaloa desde otros lugares, y facilitarles que puedan participar.

María Inés Amézquita expresó que el concurso quedará abierto desde la publicación de la presente convocatoria y cerrará el 15 de agosto de 2025, y está dotado de un premio único e indivisible de cien mil pesos en cheque y la publicación del trabajo ganador.

La convocatoria puede ya consultarse en la página web del ISIC o en sus redes sociales, y cualquier duda, favor de dirigirla al correo electrónico premio.ensayo@culturasinaloa.gob.mx o al teléfono (667) 716-4152 al Departamento de Investigación del Isic.

Los ensayos presentados deberán aportar nuevos conocimientos a su campo de estudio, además de cubrir los siguientes requisitos: ser inéditos, elaborados mediante el uso de documentación original y técnicas y métodos rigurosos. Las fuentes primarias y bibliográficas deberán ser mencionadas de forma explícita.

Los interesados deberán presentar un ensayo con extensión mínima de 80 y máxima de 150 cuartillas (las páginas de las referencias no se consideran parte de la extensión), escrito en computadora con fuente Times New Roman a 12 puntos, con interlineado 1.5. El archivo en formato PDF deberá ser subido al siguiente formulario: https://forms.gle/xphnGJfHdueoGdS27 . Al momento del registro se hará llegar un folio al correo electrónico registrado, mismo que deberá estar escrito en el sobre de las plicas de identificación. Indispensable utilizar una dirección de correo electrónico que no contenga datos personales.

No se admitirán trabajos con formato de tesis. La omisión de este punto ocasionará la eliminación automática del texto enviado. Los concursantes deberán firmar su trabajo con seudónimo y, en sobre cerrado y rotulado por fuera con el mismo seudónimo, deberán enviar los datos suficientes para localizar al autor, copia de identificación oficial, así como una breve ficha curricular a la siguiente dirección:

Dirección de Patrimonio, Museos e Investigación del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), ubicado en las calles General Rafael Buelna esquina con Doctor Ruperto L. Paliza, s/n, Centro, Código Postal 80000, Culiacán, Sinaloa.

Las plicas de identificación serán depositadas en una notaría pública en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. El notario abrirá sólo la que el jurado calificador señale y destruirá las demás.

No podrán participar miembros de la institución convocante ni sus familiares en primer grado ni trabajadores del gobierno en cualquiera de sus 3 órdenes. Tampoco quienes hayan ganado en ediciones anteriores, ni obras premiadas en certámenes similares. El jurado calificador estará integrado por especialistas de amplio reconocimiento en los campos de la presente convocatoria y su decisión será inapelable.