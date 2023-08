Todavía está abierta la convocatoria para cubrir plazas vacantes de músicos en la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, y el Instituto Sinaloense de Cultura invita a participar con audiciones en línea.

Las plazas vacantes son para Corno inglés y Tercer oboe (fila), trompeta principal, corno principal y fagot principal.

La convocatoria especifica un sueldo de fila mensual neto por 19 mil 599.64 (pesos mexicanos) y para principal mensual neto: 20 mil 903.32 (pesos mexicanos), además de prestaciones como servicio médico (Hospital Civil de Culiacán) con dependientes económicos; 15 días de bonificación de fin de año, periodos vacacionales (vacaciones oficiales del Gobierno del Estado, Semana Santa, el mes de julio, el mes de agosto y dos semanas en diciembre).

La audición será únicamente a través de video en formato descargable vía Wetransfer o google drive, o liga de Youtube, VIDEO, etcétera, para lo cual deben enviar el archivo de video o liga al correo sinfonicasinaloa@gmail.com , donde además podrán recibir aclaración a cualquier duda.

La fecha límite para la recepción de archivos es el 31 de agosto de 2023, hasta las 11:59 pm horario del centro de México. Después de esta fecha no se aceptarán videos. El resultado se dará a más tardar el 6 de septiembre de 2023.

El video no debe tener una antigüedad mayor a tres meses y no debe tener cortes entre los extractos orquestales, los cuales deben ser grabados en una sola toma. Entre la interpretación del movimiento de concierto y los extractos se puede tener una toma separada, simulando así una audición en vivo.

En relación al corno inglés podrán separar en diferentes tomas entre el oboe, corno inglés y la interpretación de concierto (tres tomas diferentes). Los videos que no incluyan la totalidad del repertorio especificado en esta convocatoria, no serán evaluados. La grabación tiene que estar grabada de acuerdo al orden anunciado en esta lista de audición.

Los interesados deberán anexar la siguiente documentación en el correo de audición en formato PDF al correo sinfonicasinaloa@gmail.com , quienes no cumplan con este requisito no serán aceptadas los videos de audición: Para los mexicanos: a) Currículum vitae, b) Acta de nacimiento; c) Identificación oficial con fotografía; d) Comprobante de estudios musicales y e) Dos cartas de recomendación.

Para extranjeros: a) Pasaporte o documento migratorio; b) Comprobante de estudios musicales; c) Currículum vitae y d) Dos cartas de recomendación.

Quien resulte ganador(a) de la audición deberá estar preparado para integrarse a las actividades de la OSSLA el 11 de septiembre de 2023. En el caso del fagot Principal deberá estar preparado para integrarse a las actividades de la OSSLA el 2 de octubre de 2023.

Para mayores informes comunicarse al 667 713 7853 y/o cel. 667 4077532 en horario de oficina: 09:00 a 14:00 horas.