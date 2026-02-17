Invita el Isic a participar en la Muestra Talento Sinaloa, con propuestas de danza

Compañías, grupos o bailarines de danza contemporánea sinaloenses, podrán enviar propuestas a la convocatoria a participar en la muestra Talento Sinaloa 2026, programa compartido a realizarse dentro del 39 Festival Internacional de Danza José Limón durante los meses de abril y mayo de 2026.

El objetivo de la convocatoria emitida por el Instituto Sinaloense de Cultura es reconocer, estimular y difundir el trabajo y talento creativo de los bailarines sinaloenses en el ámbito de la danza contemporánea y, de acuerdo con las bases, pueden postularse agrupaciones o solistas de danza contemporánea de entre uno y cinco integrantes constituidas por creadores (as) sinaloenses, o por extranjeros con residencia legal en el estado de Sinaloa; además, deben contar con una trayectoria mínima de tres años.

En el caso de ser residente extranjero, deberá presentar documentos probatorios que acrediten una residencia legal en el estado, de al menos tres años previos a la publicación de la presente.

Podrán participar solamente montajes de danza contemporánea en formato adecuado para teatro a la italiana o foro experimental con temática libre; la propuesta debe contar con una coreografía terminada y producida en su totalidad, y tener una duración mínima de 15 minutos y máxima de 20 minutos.

El periodo de inscripción será a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el viernes 20 de marzo a las 15:00 horas. Las propuestas seleccionadas serán publicadas a través de las plataformas de comunicación del Isic, el viernes 27 de abril de 2026. El Isic determinará las fechas, sedes, recintos y horarios de las presentaciones de la muestra Talento Sinaloa.

Para mayores informes, acudir en la Dirección de Programación Artística del Isic, Rafael Buelna S/N, centro, 80000, Culiacán, Sinaloa, o llamar al teléfono 667 713 8460, o consultar la convocatoria completa en las redes sociales de la institución convocante.

Podrá incluirse a creadores invitados de otras entidades federativas, así como extranjeros, y el porcentaje de participación de estos, no deberá ser mayor al 20 por ciento de quienes integran el grupo. Los gastos adicionales generados por la participación de creadores invitados no serán cubiertos por el Instituto Sinaloense de Cultura.

Se seleccionarán tres propuestas, que conformarán un programa compartido para integrar la muestra Talento Sinaloa y llevar a cabo dos presentaciones artísticas dentro del 39º Festival Internacional de Danza José Limón.

El representante legal de cada propuesta dancística seleccionada recibirá un estímulo único de 12 mil pesos, y, adicionalmente, todos los integrantes de cada propuesta deberán entregar copia de credencial del INE o pasaporte (a fin de acreditar su mayoría de edad y evitar su participación en más de un proyecto).

El Isic cubrirá las necesidades de transporte, hospedaje y alimentación de las propuestas seleccionadas que así lo requieran.

No podrán participar funcionarios o empleados del Isic, ni podrán postularse quienes hayan sido seleccionados en alguna de las dos emisiones anteriores de esta convocatoria.