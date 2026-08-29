Invita el Isic a taller de dibujo conceptual con Ling Sepúlveda en Culiacán

Artista Ling Sepúlveda impartirá taller gratuito “El dibujo como escritura” del 7 al 11 de septiembre de 2026 en Culiacán. El Instituto Sinaloense de Cultura invita a explorar la gráfica y el lenguaje visual con enfoque conceptual.

La actividad teórica-práctica es gratuita y tiene un horario de 16:00 a 18:00 horas. Está dirigida al público de 15 años en adelante, con cupo limitado.

Ling Sepúlveda, artista visual y gestor cultural de Culiacán, cuenta con trayectoria en artes visuales. Su propuesta pedagógica y artística explora las intersecciones entre la gráfica, el lenguaje, la memoria territorial y el pensamiento conceptual.

El taller explorará el dibujo con un enfoque conceptual, utilizando la escritura como punto de partida metodológico para el desarrollo de ideas que culminarán en piezas gráficas finales, señaló el Instituto Sinaloense de Cultura.

A lo largo de su carrera, Ling Sepúlveda ha participado en exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional. También ha sido acreedor a diversos estímulos a la creación artística y ha impulsado proyectos de formación gráfica en la región.

Las personas interesadas en inscribirse o solicitar informes deben enviar un correo electrónico a mtanamachicastro@gmail.com.

El taller se llevará a cabo en el Centro Sinaloa de las Artes “Centenario”, ubicado en la calle Rafael Buelna s/n, esquina con Ruperto L. Paliza, colonia Centro, en Culiacán.