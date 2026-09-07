Invita el Isic a un viaje por la filmografía de Coogler, en la Sala Lumière

Un ciclo de cine dedicado al director Ryan Coogler, se proyectará del martes 8 al sábado 12 de septiembre, en funciones a las 16:00 horas en la Sala Lumière, con acceso gratuito para el público.

El Instituto Sinaloense de Cultura busca acercar la propuesta cinematográfica de Coogler, con un ciclo que permita al público explorar cuatro momentos clave en su carrera como realizador.

El cineasta es reconocido por su habilidad para transitar entre el drama, el cine deportivo, la fantasía de superhéroes y el terror. Coogler ha construido una filmografía que aborda temas como la identidad, la comunidad, la memoria, la desigualdad y la experiencia afroamericana.

Las actividades comenzarán el martes 8 de septiembre con la proyección de Fruitvale Station, su primer largometraje de 2013. La película, protagonizada por Michael B. Jordan, reconstruye las últimas horas en la vida de Oscar Grant, un joven afroamericano de Oakland que murió a manos de un agente de policía a inicios de 2009.

El miércoles 9 se proyectará Creed, producción de 2015 que llevó a Coogler al universo de Rocky. La historia sigue a Adonis Johnson, hijo del legendario boxeador Apollo Creed, en su búsqueda por abrirse camino en el boxeo, encontrando en Rocky Balboa un mentor.

Para el jueves 10 está programada Black Panther, cinta de Marvel Studios de 2018. La película presenta a T’Challa, heredero del reino de Wakanda, quien debe asumir sus responsabilidades como rey y enfrentar amenazas que ponen en riesgo a su nación.