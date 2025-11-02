$!Invita el Isic al taller ‘La Línea continua en mi cabeza’, con Brenda Castro

Este lunes 3 de noviembre inicia el taller de procesos abiertos de dibujo “La Línea Continua en mi Cabeza”, que impartirá la artista Brenda V. Castro, dirigido a estudiantes de artes visuales y disciplinas afines que deseen profundizar en su expresión.

El taller se realizará hasta el viernes 7 de noviembre en un horario de 16:00 a 19:00 horas, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario del Isic.

Esta actividad, organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de la Dirección de Formación y Capacitación, no tiene costo, pero los interesados en acudir deben inscribirse previamente enviando sus datos al correo electrónico: mtanamachicastro@gmail.com .

El objetivo es explorar una idea durante varios días, permitiendo que evolucione, se distorsione, se expanda y se transforme.

Brenda Castro es una artista egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM (2002-2006), con especialidad en Escultura. Ha presentado diversas exposiciones, entre las que destacan: Las cosas no se caen, ni el Sol, (Espacio Anómalo, Culiacán, Sinaloa); Caminantes (Museo de Arte de Sinaloa, 2016); Horizontes para dejar de pensar (Museo de Arte de Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa); Paisajes no lineales, (Galería de Arte Antonio López Sáenz, Culiacán, Sinaloa, 2015) son sus exposiciones individuales más recientes.