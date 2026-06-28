Invita el Masin a formar parte del autorretrato de Diego Rivera en una obra colectiva viva

El Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Museo de Arte de Sinaloa, invita al público en general a formar parte de la activación interactiva “Diego en el rostro de Sinaloa”, un proyecto participativo que busca transformar el icónico Autorretrato de Diego Rivera (1906) en una pieza artística viva y colectiva.

Esta intervención materializa una de las premisas centrales del Isic: el museo no es un simple edificio, sino la gente que lo habita, le da vida y lo transforma con su presencia.

Con esta dinámica, cada asistente que aporte su imagen se convertirá en coautor de una obra que simboliza la democratización y apropiación del arte en nuestro estado.

Participar es muy sencillo, ya que el proceso es gratuito y abierto a todo el público, solo hay que acudir a un módulo especial ubicado en el pasillo de entrada del Masin, (en Rafael Buelna y Ruperto L. Paliza), en horario de 10:00 a 16:00 horas, de martes a viernes.

El periodo de captura de imágenes ya inició y estará vigente hasta el 23 de octubre del presente año.

El resultado de este esfuerzo colectivo será un impresionante mosaico fotográfico de 4x4 metros, el cual se instalará de manera monumental en el patio del museo.

La gran develación de “Diego en el rostro de Sinaloa” se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre de 2026, una fecha sumamente especial, ya que se enmarca dentro de las celebraciones de la semana del 35° Aniversario del Masin.