$!Invita el Masin a talleres gratuitos de creación artística y literaria

El Museo de Arte de Sinaloa invita a participar en talleres gratuitos de creación artística y literaria durante la semana del 5 al 9 de octubre, en Culiacán. Las actividades buscan fomentar la creatividad en jóvenes, adultos, adultos mayores y niños, vinculando artes visuales y escritura.
El programa incluye propuestas enfocadas en la exploración de la creatividad a través de las artes visuales, la literatura y el trabajo manual, dirigidas a públicos de distintas edades, según informó la institución.
El Museo de Arte de Sinaloa (Masin) mantiene sus espacios de mediación y lectura como lugares de encuentro y participación para diferentes públicos. La institución continúa fortaleciendo una programación que busca acercar el arte y la creación a la comunidad, generando espacios para aprender, experimentar y compartir a través de distintas disciplinas.
Del lunes 5 al viernes 9 de octubre, en un horario de 14:00 a 16:00 horas, la Sala de Mediación y Comunicación del Masin será sede del taller “Cempasúchil de papel”.
Esta actividad está dirigida a jóvenes y adultos, quienes podrán elaborar flores y coronas de papel inspiradas en el cempasúchil, un elemento representativo de las tradiciones mexicanas y las celebraciones del Día de Muertos. El taller propone un acercamiento a esta tradición mediante la creación manual y la experimentación con materiales.
El jueves 8 de octubre, la programación continuará en la Sala de Lectura del Masin con dos sesiones del “Lunánicos: taller de creación literaria y collage”. Este será impartido por la escritora y promotora de cultura infantil Georgina Martínez.
La primera sesión, de 10:00 a 11:30 horas, está dirigida a adultos mayores. Mediante ejercicios de creación literaria y collage, los participantes explorarán la escritura y las artes visuales para recuperar ideas, experiencias, recuerdos e historias.
Por la tarde, de 14:00 a 15:30 horas, se realizará una segunda sesión de “Lunánicos”, enfocada en niñas y niños de 9 años en adelante. La actividad ofrece un acercamiento lúdico a la literatura y el collage, estimulando la imaginación y la creación mediante la combinación de palabras e imágenes.
Las actividades son gratuitas y forman parte de la programación del Museo de Arte de Sinaloa.