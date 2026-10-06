$!Invita el Masin a talleres gratuitos de creación artística y literaria

El Museo de Arte de Sinaloa invita a participar en talleres gratuitos de creación artística y literaria durante la semana del 5 al 9 de octubre, en Culiacán. Las actividades buscan fomentar la creatividad en jóvenes, adultos, adultos mayores y niños, vinculando artes visuales y escritura.

El programa incluye propuestas enfocadas en la exploración de la creatividad a través de las artes visuales, la literatura y el trabajo manual, dirigidas a públicos de distintas edades, según informó la institución.

El Museo de Arte de Sinaloa (Masin) mantiene sus espacios de mediación y lectura como lugares de encuentro y participación para diferentes públicos. La institución continúa fortaleciendo una programación que busca acercar el arte y la creación a la comunidad, generando espacios para aprender, experimentar y compartir a través de distintas disciplinas.

Del lunes 5 al viernes 9 de octubre, en un horario de 14:00 a 16:00 horas, la Sala de Mediación y Comunicación del Masin será sede del taller “Cempasúchil de papel”.