Invita Élmer Mendoza a hacer de la lectura un estilo de vida

Como parte de una charla sobre el hábito de la lectura, el escritor sinaloense Élmer Mendoza compartió con estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Mazatlán, una reflexión cercana, crítica y motivadora sobre el papel de los libros en la vida de las personas.

Durante su intervención en el aula magna, el también presidente de El Colegio de Sinaloa habló de cómo la lectura no sólo forma lectores, sino individuos capaces de construir su propio estilo de vida.

“Hacer de tu vida tu propio estilo, no parecerte a los demás”, fue una de las ideas que más resonó entre los asistentes, a quienes invitó a cuestionarse, a pensar y a tomar decisiones con base en su propia formación.

Con un lenguaje directo y salpicado de anécdotas personales, Mendoza explicó que existen diversas formas de convertirse en lector, desde una inclinación natural, lo que llamó un “lector genético”, hasta el impulso que brindan maestros o programas de fomento.

Sin embargo, coincidió en que el hábito lector abre posibilidades que muchas veces no se perciben de inmediato.

“Leer es reconocer la existencia de un universo paralelo, el de la imaginación”, expresó, al destacar que la lectura permite desarrollar habilidades para resolver, tomar decisiones y ampliar la visión del mundo.

El autor de “Balas de plata” recordó sus inicios como lector en un entorno donde los libros no eran comunes, y cómo el descubrimiento de una biblioteca cambió su vida.

A partir de ahí, relató, comenzó un camino que no sólo lo llevó a la literatura, sino también a destacar en su formación profesional como ingeniero, donde, aseguró, la lectura fue clave para competir y sobresalir.

Durante la charla, también abordó los retos actuales de la industria editorial, afectada en años recientes por la pandemia y el cambio hacia formatos digitales, lo que ha impactado tanto a escritores como a nuevos autores que buscan publicar.

A pesar de ello, insistió en que el valor de la lectura no se mide en términos económicos, sino en el conocimiento que brinda.

“Hay cosas que no se evalúan con dinero cómo el poder de saber, la capacidad de resolver problemas”, subrayó.

Mendoza recomendó a los estudiantes diversas obras literarias, desde clásicos hasta contemporáneos, como una forma de iniciar o fortalecer el hábito lector.

Entre ellas mencionó La historia interminable, El conde de Montecristo y textos de autores como Rosa Beltrán, Arturo Pérez-Reverte y Samanta Schweblin.

En un tono cercano, también compartió experiencias que evidencian cómo la lectura puede abrir puertas inesperadas, desde oportunidades laborales hasta conexiones personales, reforzando su idea de que el conocimiento adquirido a través de los libros siempre encuentra una forma de manifestarse.

El encuentro se realizó en el marco del Día Mundial del Libro y contó con la presencia de autoridades académicas, quienes dieron la bienvenida al autor culiacanense, reconocido por su trayectoria literaria y su labor como promotor de la lectura.

Al final, Mendoza dejó un mensaje claro: leer no es una obligación, sino una herramienta para entender el mundo y para transformarse a uno mismo. “El placer de saber no te lo quita nadie”, les dijo.