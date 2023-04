“Cuándo se es joven la mayoría de las cosas son un riesgo, en el deporte que practiquen, al igual si se enamoran, aquí estamos en una zona de huracanes, aquí hay muchos riesgos. Realmente la vida de los jóvenes es riesgosa, y más si hay un conferencista que les quiere dar una lectura de algo, pero eso no lo saben hasta que dejan de ser jóvenes “, dijo Mendoza a los jóvenes.

“Muchos de ustedes, que ya tienen 15 años, todavía no definen qué van a estudiar, se preguntan por qué no les entran las matemáticas, eso apenas ustedes se pueden contestar”.

“Las drogas también son parte de los riesgos, pero bueno quizás no me lo crean, pero la lectura ayuda a superar esos riesgos, ayuda en mucho, porque nos ayudan a definir quienes somos, nos ayudan a definir nuestros caracteres”.

El escritor aseguró que la lectura da un mejor entendimiento de lo que quieren hacer en la vida.

“Los libros forman el carácter, ayuda a tomar decisiones, pero también producen emociones”, expresó al momento de que se dejaron escuchar las campanas de Catedral, por lo que hizo una pequeña pausa.

“Hay que leer, ya que la lectura es como un entrenamiento, que en los libros hay muchos valores, muchas cosas que te sirven en la vida”, aseguró.

“Ustedes no tengan miedo de convertirse en lectores, por supuesto habrá preguntas, habrá dudas, leer es un reto, pero ayuda mucho, agarren un libro, lo empiezan a leer y si no les gusta, déjenlo, agarren otro, hasta que encuentren el que les guste, ¿para qué les sirve convertirse en lectores? mínimamente los hace diferentes, sólo lo harán si ustedes quieren, no les tengan miedo”, comentó el presidente del Colegio de Sinaloa.