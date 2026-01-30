Invita Escuela Profesional de Danza a tríptico de funciones

La Escuela Profesional de Danza de Mazatlán (EPDM) continúa este viernes y sábado con el tríptico de funciones de danza contemporánea, como parte del cierre del primer semestre del ciclo escolar 2025–2026.

Este tríptico escénico se desarrolla como parte de la materia de Composición Coreográfica; las y los estudiantes presentan propuestas creadas a lo largo del semestre, integrando lenguaje de movimiento, conceptos estéticos y diseño coreográfico, en un fin de semana dedicado a la experiencia escénica.

Este viernes 30 de enero, a las 18:00 horas, en el Salón de la Música del Centro Municipal de las Artes, “Vestigia”, (lo que queda), con la generación 26, bajo la dirección de Xitlali Piña Poujol.

Sábado 31 de enero a las 18:00 horas, Salón de la Música del CMA, “Permanencias”, con la Generación 25, bajo la dirección de Johnny Millán.

La EPDM forma parte del Centro Municipal de Artes y es un espacio de formación artística que contribuye de manera permanente al desarrollo cultural de Mazatlán. Con más de 20 años de trayectoria, la escuela ha formado a 23 generaciones de intérpretes y creadores que hoy participan activamente en la escena artística nacional e internacional.

Desde 2024, bajo la codirección artística y académica de Xitlali Piña y Johnny Millán, la EPDM impulsa una etapa enfocada en la innovación, la excelencia formativa y la proyección de su comunidad estudiantil.

La EPDM invita al público a acompañar a las Generaciones 27, 26y 25 en este cierre de semestre, reafirmando su compromiso con la formación artística y la creación contemporánea.

El Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, a través de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, invita a la comunidad a ser parte de este encuentro con la danza contemporánea y a acompañar el proceso formativo de las nuevas generaciones de artistas.