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Invita Iliana Olmedo a ’Salir del bosque’, en su cuento infantil

La autora plasma en esta aventura la historia del personaje principal ‘Jonas’ y sus temores; un cuento infantil donde Olmedo retrata los miedos que se van presentando y cómo a través de consejos se van aminorando
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/03/2026 12:50
25/03/2026 12:50

Como parte de las actividades de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa se llevó a cabo la presentación del libro “Salir del bosque”, de la autora Iliana Olmedo, publicado por Editorial UAS.

Mercedes Cadena acompañó a la autora en esta aventura para narrar la historia del personaje principal “Jonas” y sus temores. Un cuento infantil donde Olmedo retrata los miedos que se van presentando y a través de consejos se van aminorando.

Durante la presentación, se destacó la importancia de generar espacios que fomenten el acercamiento a la lectura, especialmente entre niñas, niños y jóvenes, permitiéndoles explorar nuevas historias y perspectivas a través de la literatura.

“Aquí la imaginación es la constructora del entorno; Salir del bosque es un paseo por las veredas que dan a la arboleda de la infancia”.

Asimismo, se resaltó el valor de este tipo de obras dentro del ámbito editorial universitario, al contribuir a la difusión cultural y al fortalecimiento del hábito lector en la comunidad.

$!Iliana Olmedo, autora del libro.
Iliana Olmedo, autora del libro.
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