$!Invita Isic a taller de cantoterapia para adultos mayores

El Instituto Sinaloense de Cultura invita a adultos mayores al taller gratuito de cantoterapia “¡Mi Círculo Sonoro!”, impartido por Oralia Castro. Inicia el jueves 3 de septiembre de 2026 en la Escuela Superior de Música “José Limón” en Culiacán para promover bienestar y desarrollo.
Las actividades del taller “¡Mi Círculo Sonoro!” darán inicio el jueves 3 de septiembre de 2026. Se llevarán a cabo en la Escuela Superior de Artes “José Limón”, todos los jueves de 10:00 a 12:00 horas. La participación es gratuita.
La cantoterapia es una disciplina derivada de la musicoterapia que utiliza la voz hablada y cantada como vehículo. Su propósito es fortalecer la salud física, emocional y cognitiva. Mediante dinámicas grupales, los participantes trabajan la técnica vocal, el estímulo de la memoria, la autoexpresión y la creatividad.
El taller tiene el objetivo de promover el bienestar integral y el desarrollo de habilidades creativas en los adultos mayores, generando un espacio de convivencia y formación de nuevas amistades.
Para ser parte del taller no se requiere contar con conocimientos o experiencia previa en el canto. Únicamente se pide el entusiasmo por aprender y conectar de manera armónica desde el cuerpo, informó el Instituto Sinaloense de Cultura.
Las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas de la Escuela Superior de Música “José Limón”, de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 19:30 horas. También es posible comunicarse a los teléfonos 667 712 20 21 y 667 715 24 58.