$!Invita Isic a taller de cantoterapia para adultos mayores

El Instituto Sinaloense de Cultura invita a adultos mayores al taller gratuito de cantoterapia “¡Mi Círculo Sonoro!”, impartido por Oralia Castro. Inicia el jueves 3 de septiembre de 2026 en la Escuela Superior de Música “José Limón” en Culiacán para promover bienestar y desarrollo.

Las actividades del taller “¡Mi Círculo Sonoro!” darán inicio el jueves 3 de septiembre de 2026. Se llevarán a cabo en la Escuela Superior de Artes “José Limón”, todos los jueves de 10:00 a 12:00 horas. La participación es gratuita.

La cantoterapia es una disciplina derivada de la musicoterapia que utiliza la voz hablada y cantada como vehículo. Su propósito es fortalecer la salud física, emocional y cognitiva. Mediante dinámicas grupales, los participantes trabajan la técnica vocal, el estímulo de la memoria, la autoexpresión y la creatividad.

El taller tiene el objetivo de promover el bienestar integral y el desarrollo de habilidades creativas en los adultos mayores, generando un espacio de convivencia y formación de nuevas amistades.

Para ser parte del taller no se requiere contar con conocimientos o experiencia previa en el canto. Únicamente se pide el entusiasmo por aprender y conectar de manera armónica desde el cuerpo, informó el Instituto Sinaloense de Cultura.