Invita Julián Beltrán Pérez a mirar el norte de México más allá de la violencia

La literatura del norte de México tiene mucho más que contar que historias de narcotráfico y violencia, habla de sus habitantes, sus calles, sus costumbres, sus familias y las formas en que las personas construyen su vida cotidiana en ciudades como Culiacán.

Esa fue una de las reflexiones que compartió Julián Beltrán Pérez durante la conferencia Narrativa del Norte de México, entre ficción y realidad, en el primer día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Culiacán.

Ante estudiantes de preparatoria de distintos planteles, como Cobaes y Conalep, reunidos en el Pabellón Juvenil, el conferencista abordó el desarrollo de la literatura norteña, las etiquetas con las que fue identificada durante sus primeros años de difusión y su importancia para contar las realidades de una región que durante mucho tiempo fue representada desde los estereotipos.

Beltrán Pérez explicó que cuando los escritores del norte comenzaron a llevar sus obras a las editoriales del centro del país, durante la década de los 80, sus propuestas narrativas eran distintas a las que predominaban en el panorama literario nacional, marcado entonces por la influencia del boom latinoamericano y autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.

Esa diferencia propició que sus obras fueran agrupadas bajo la denominación de literatura del norte, una clasificación que, señaló, también contribuyó a mantenerlas al margen del canon literario que se difundía en las escuelas.

Con el tiempo, agregó, surgieron etiquetas como narconovela, literatura de la violencia o literatura del desierto, categorías que muchos escritores rechazaron por considerar que reducían la diversidad de sus propuestas.

“Los escritores que empezaron a clasificarse en este, digamos, género, pues no se identificaban con esta clasificación a las que habían sido etiquetados o sometidos. Ellos protestaron y decían que la literatura del norte era más que balazos y que violencia y que narcotráfico”, expuso.

Como ejemplo de la relación entre ficción y realidad, habló de La Reina del Sur, de Arturo Pérez-Reverte, cuya protagonista, Teresa Mendoza, transita por espacios reales de Culiacán, como la colonia Las Siete Gotas, el centro de la ciudad, la calle Juárez y la capilla de Jesús Malverde.

Explicó que estos lugares se convierten en escenarios narrativos que permiten a los lectores reconocer su entorno y, al mismo tiempo, proyectan una imagen de la ciudad hacia otros lugares del mundo.

También destacó el trabajo de Élmer Mendoza, uno de los escritores emblemáticos de la narrativa sinaloense, quien ha contribuido a llevar las historias y los personajes de la región a otros públicos, particularmente a través de la novela policiaca.

Al referirse a sus personajes, mencionó la construcción de un policía que rompe con los estereotipos tradicionales: un hombre honesto, con formación literaria, que deja sus estudios para dedicarse a perseguir narcotraficantes.

El conferencista consideró que estas historias también responden a vacíos sociales y permiten construir personajes que representan aspiraciones y preocupaciones de las comunidades.

Sin embargo, insistió en que la narrativa regional no debe quedar limitada a esos temas, pues también aborda la migración, la frontera, las familias y las distintas maneras de habitar los espacios urbanos.

En ese sentido, planteó que la literatura tiene una función social, especialmente en ciudades que han enfrentado situaciones de violencia, porque permite recuperar las experiencias de quienes las habitan y mostrar una realidad que no siempre coincide con las imágenes difundidas en los medios de comunicación.

“En la noticia aparecen estas ciudades como espacios inhóspitos, inhabitables, donde no se puede vivir, donde no se puede llegar, pero nosotros que vivimos aquí sabemos que la realidad es diferente. Sabemos que tenemos que continuar la vida cotidiana, seguimos yendo a las escuelas, seguimos buscando espacios recreativos, seguimos yendo a trabajar”, señaló.

Ante los jóvenes, Beltrán Pérez también habló del reto que enfrenta la literatura frente a las redes sociales y las plataformas digitales, donde las nuevas generaciones consumen contenidos e imágenes a mayor velocidad.

Consideró que los escritores tienen el compromiso de recuperar el interés por la lectura y acercar historias con las que los jóvenes puedan identificarse, a partir de los lugares y las experiencias que conocen.

Además, los invitó a observar su entorno como una fuente de historias y a reconocer que no es necesario ser una figura reconocida para comenzar a escribir.

“Creo que la literatura del norte tiene más de realidad que de ficción. Nosotros vamos a reconocernos en los espacios, en las temáticas, en los personajes, sobre todo en las calles por las que transitamos todos los días para ir a la escuela o para ir a trabajar”.