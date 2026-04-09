Invita Karla de la Herrán a ‘La Gran Mesa’, un reencuentro de sabores, unión y tradición

CULIACÁN._ El próximo sábado 25 de abril, los sinaloenses tendrán la oportunidad de disfrutar del primer Festival Gastronómico denominado La Gran Mesa: Donde el sabor nos une, un reencuentro con la gastronomía sinaloense, que se fusionará con la belleza natural del Jardín Botánico de Culiacán, reuniendo a casi 20 propuestas culinarias de la entidad.
Karla de la Herrán Aispuro, una de las organizadoras y coordinadora de este evento junto a Maribel Chan, destacó que en Culiacán la comida es para los sinaloenses una forma de unirse, de celebrar, de recibir y compartir, en donde convergen las historias, las tradiciones familiares, los sabores que los representan y la hospitalidad que nos distinguen.
La Gran Mesa, dijo, surge de las ganas y el deseo de todos los participantes por demostrar y recordar todo lo bonito que tiene Culiacán, y sentirse orgulloso de ello, todo eso que se ve y se disfruta a diario y a veces no se aprecia.
”Maribel y yo somos mujeres que nos encanta sumar y conectar cosas buenas, por ello decidimos que era el momento de hacer algo, de demostrar esta identidad de la que somos muy reconocidos, como lo es nuestra rica gastronomía, porque si algo sabemos es que aquí en Culiacán o Sinaloa se come muy rico”, resaltó
Agregó que con una buena comida se cierran negocios, o se celebra algo, o simplemente es algo que se disfruta con la familia o amistades, todo alrededor de una mesa.
Por tal razón, La Gran Mesa, además de hacer un homenaje a la gastronomía sinaloense, reúne a importantes personajes dentro de su cocina, esto para recordar todo lo que como sinaloenses somos.
“En Culiacán, en Sinaloa, tenemos excelentes chefs, todos muy reconocidos, tenemos mucha comida de autor, así como cocineros tradicionales, de quienes hemos aprendido de la cocina tradicional, son personajes que también tenemos que proyectar, y cuando nos unimos todos, el resultado es más impactante”, subrayó.
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Una publicación compartida por La Gran Mesa | Festival Gastronómico (@lagranmesamx)
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Los participantes
En esta primera edición se reúnen chefs como Miguel Taniyama (Clan Taniyama), Luis Osuna (Cayenna y Humaya), Daniel Soto ( Caprichito Bello), Omar Juárez (Zen by Zasshi), Daniel González (Casa Bon), Ignacio Osuna (Villa Unión), Yukié Loya (Repostería), Toshiaki Tsutada (Sakagura), Mariana Rivera (Loro), Natalia Hernández (Long Beach Altata), Sabina Bandera (La Guerrerense) y Regina Logar (La Cevichería).
También participan como expositores El Pipirín, La Única, la Menudería Álvarez, Los Pochencos, y muchos más, quienes compartirán con los asistentes un menú completo, con una variada propuesta gastronómicas, bebidas, coctelería y mucho más, todos en un solo lugar, el Jardín Botánico de Culiacán.
“El público podrá ver y degustar todas las creaciones de los participantes, cocina de alto nivel, internacional, donde todo será preparado con insumos regionales, y esto no todos los tienen, los chefs y cocineros estarán utilizando productos locales, razón de más para proyectarlos en este evento, es una experiencia que nadie se puede perder”.
El evento en el Jardín Botánico, detalló, iniciará el 25 de abril desde las 15:00 horas, y culminará a las 22:00 horas, en donde el público asistente será recibido con bocadillos y un kit con el que podrán ir probando todo lo que ahí se ofrezca. “El evento culminará con un rico menudo, unos tacos de cabeza, y más. Toda esa experiencia que se disfruta en el día, se podrá experimentar en la noche”.
“Creo que La Gran Mesa generará ese reencuentro deseado, generar esas grandes ideas que tenemos los culiacanenses, porque somos muy creativos, activos y emprendedores, reconociendo así el trabajo que todos estamos haciendo, generar esa conversación que suma, que impulsa, que te llenan y te a crear más cosas en beneficio de todos, recalcar que aquí estamos y vamos a seguir haciendo cosas buenas por Culiacán subrayó.
Inspirar a la ciudadanía, recordar lo mucho que tiene Culiacán, posicionar a la ciudad y a Sinaloa como un referente nacional en gastronomía, cultura y experiencias turísticas de alto nivel, son otros de los objetivos de este evento, por ello, la invitación es que acuda a vivir esta experiencia. El costo todo de entrada todo incluido es de mil 950 pesos por persona hasta el 15 de abril y después será de 2 mil 300 pesos.
Los boletos puede adquirirlos a través del teléfono 6671 373732, o solicitándolo también a través de su cuenta en Instagram.