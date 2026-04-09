Invita Karla de la Herrán a ‘La Gran Mesa’, un reencuentro de sabores, unión y tradición

CULIACÁN._ El próximo sábado 25 de abril, los sinaloenses tendrán la oportunidad de disfrutar del primer Festival Gastronómico denominado La Gran Mesa: Donde el sabor nos une, un reencuentro con la gastronomía sinaloense, que se fusionará con la belleza natural del Jardín Botánico de Culiacán, reuniendo a casi 20 propuestas culinarias de la entidad.

Karla de la Herrán Aispuro, una de las organizadoras y coordinadora de este evento junto a Maribel Chan, destacó que en Culiacán la comida es para los sinaloenses una forma de unirse, de celebrar, de recibir y compartir, en donde convergen las historias, las tradiciones familiares, los sabores que los representan y la hospitalidad que nos distinguen.

La Gran Mesa, dijo, surge de las ganas y el deseo de todos los participantes por demostrar y recordar todo lo bonito que tiene Culiacán, y sentirse orgulloso de ello, todo eso que se ve y se disfruta a diario y a veces no se aprecia.

”Maribel y yo somos mujeres que nos encanta sumar y conectar cosas buenas, por ello decidimos que era el momento de hacer algo, de demostrar esta identidad de la que somos muy reconocidos, como lo es nuestra rica gastronomía, porque si algo sabemos es que aquí en Culiacán o Sinaloa se come muy rico”, resaltó

Agregó que con una buena comida se cierran negocios, o se celebra algo, o simplemente es algo que se disfruta con la familia o amistades, todo alrededor de una mesa.

Por tal razón, La Gran Mesa, además de hacer un homenaje a la gastronomía sinaloense, reúne a importantes personajes dentro de su cocina, esto para recordar todo lo que como sinaloenses somos.

“En Culiacán, en Sinaloa, tenemos excelentes chefs, todos muy reconocidos, tenemos mucha comida de autor, así como cocineros tradicionales, de quienes hemos aprendido de la cocina tradicional, son personajes que también tenemos que proyectar, y cuando nos unimos todos, el resultado es más impactante”, subrayó.