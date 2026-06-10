Invita la Banda Sinfónica Juvenil al concierto ‘Jazz Suite’, este viernes, en el MASIN

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado compartirá su virtuosismo musical en el concierto “Jazz Suite”, bajo la dirección del maestro Diego Rojas, viernes 12 de junio, a las 17:00 horas, en el Museo de Arte de Sinaloa.

Ahí ofrecerán un recorrido sonoro inolvidable a través de grandes obras del Siglo 20.

La Banda preparó un repertorio de alta exigencia técnica y gran riqueza melódica, integrado por piezas emblemáticas que transitan entre la solemnidad clásica y la soltura del jazz:

Abrirá la velada Festive Overture op. 96, de Dimitri Shostakovitch (con arreglo de Tohru Takahashi), una obertura llena de energía y brillo.

Continuará el programa, El Camino Real, de Alfred Reed, una de las obras contemporáneas más populares para banda de concierto, célebre por sus raíces e influencia de la música latina y española.

West Side Story, de Stephen Sondheim y Leonard Bernstein (con arreglos de W.J. Duthoit) conquistará a los asistentes con una selección de los temas más icónicos de esta obra cumbre del teatro musical americano.

El programa cerrará con Jazz Suite no. 2, de Dimitri Shostakovitch (con arreglo de Johan de Meij), la pieza estelar de la tarde, la cual incluirá los movimientos March, Lyric Waltz, Dance I, Dance II y Finale

La entrada al concierto es con entrada libre y para el público en general.