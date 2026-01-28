Invita la GAALS al taller experimental ‘Trazo, tinta y tinto’

La Galería de Arte Antonio López Sáenz abre sus puertas como laboratorio creativo e invita al taller experimental “Trazo, tinta y tinto”, este sábado 31 de enero, de 11:00 a 17:30 horas, una jornada de dibujo, intervención y producción dirigida a la comunidad creativa y al público en general, organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura a través del Departamento de Artes Visuales de la Dirección de Programación Artística.

Este laboratorio propone transformar la visita a la galería en una experiencia activa: un espacio donde el público no solo observa, sino que crea, experimenta y comparte procesos. La iniciativa fomenta la participación directa y el intercambio creativo como ejes centrales del quehacer artístico.

Durante la jornada, la GAALS se convierte en un espacio de trabajo abierto donde el arte sucede en vivo, entre trazos, manchas, ideas y conversación, propiciando el encuentro entre artistas, estudiantes y público interesado en las artes visuales.

La actividad forma parte del programa “Ser Artista (Artes Visuales)”, iniciativa del Isic que coloca en el centro los procesos de creación y el vínculo con la comunidad, reafirmando su compromiso con el impulso a propuestas culturales participativas y significativas.

Una invitación a vivir el arte desde la práctica compartida: trazo, tinta y conversación.