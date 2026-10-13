Invita la UAS a celebrar Día de Muertos con amplia jornada cultural

La Universidad Autónoma de Sinaloa invita a las familias sinaloenses a la Celebración Universitaria Estatal de Día de Muertos los próximos 28 y 29 de octubre. El evento promueve el valor del respeto, la identidad cultural y las tradiciones mexicanas con una amplia jornada artística.

La jornada cultural abarca actividades en las cuatro Unidades Regionales de la institución, incluyendo el tercer desfile de Día de Muertos en Culiacán y la callejonada tradicional en Mazatlán, además de diversas muestras artísticas y exposiciones que honran la memoria.

El Día de Muertos es una de las festividades más emblemáticas de México, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta celebración ancestral fusiona la cosmovisión prehispánica con las tradiciones católicas para honrar a los difuntos, reflejando una visión única sobre la vida y la muerte.

El director general de Extensión de la Cultura, Homar Medina Barreda, informó que se trata de “una fiesta que se celebra aquí en México y también en todo el mundo; ha permeado en diferentes culturas”. Añadió que la universidad se enorgullece de organizar esta celebración que incluye altares, desfiles, catrines, catrinas, exposiciones, música, poesía, teatro, danza, conferencias y talleres.

Las actividades en la Unidad Regional Centro se concentrarán en recintos institucionales como el Edificio Central, la Casa de la Cultura y la Galería de Arte Frida Kahlo.

En la Galería de Arte Frida Kahlo, el 28 de octubre a las 17:00 horas, se inaugurará la “IX Exposición Internacional de Día de Muertos”. Creadores de diversos países compartirán sus miradas artísticas sobre la muerte.

Ese mismo día, en la Casa de la Cultura, se presentará el Altar Principal dedicado a la educadora y poeta Dora Josefina Ayala Castro, bajo la dirección de Jorge Luis Hurtado Reyes.

Para el 29 de octubre, el programa iniciará a las 17:00 horas con el Tercer Desfile de Día de Muertos “Calaveras, Catrines, Catrinas y Alebrijes”. El contingente partirá del Parque Gabriel Leyva.

El recorrido continuará por la Avenida Álvaro Obregón y concluirá en el Edificio Central de la UAS. En este espacio se desarrollará la Muestra de Altares y Ofrendas.

También se realizará el Encuentro Universitario de Catrines y Catrinas, y la presentación del Altar Monumental “La Huasteca de San Luis Potosí”.

Medina Barreda mencionó que en Mazatlán se tendrá la Callejonada el 29 de octubre. Las actividades completas se pueden consultar en las páginas de Cultura UAS.

El funcionario reiteró la invitación a la comunidad universitaria y a las familias del estado para disfrutar de las actividades. Estas fueron preparadas por estudiantes, docentes y difusores culturales.

”Los invitamos a todos a que estén disfrutando nuestras tradiciones y el olor del cempasúchil, de las velas, el recorrido, las callejoneadas, los altares y el desfile”, convocó Medina Barreda.