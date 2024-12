Invita Mauricio Martínez al musical ‘Celebrating Broadway Contemporary Hits’ en Mazatlán

El viernes 13 y sábado 14 de diciembre a las 20:00 horas, el Teatro Ángela Peralta será testigo de un espectacular evento musical con la presentación de “Celebrating Broadway Contemporary Hits”, un homenaje a los musicales contemporáneos de los últimos años con músicos reconocidos en la escena internacional acompañados por la Camerata Mazatlán bajo la batuta de la directora invitada Zina Goldrich.

Mauricio Martínez, actor y cantante de teatro, cine y televisión, es ganador de un premio Emmy, y tiene amplia trayectoria en teatro musical, debutó al interpretar a Emilio Estefan en On your Feet! The Story of Emilio y Gloria Estefan en Broadway.

“Me siento muy honrado en ser invitado para protagonizar “Celebrating Broadway”, es un homenaje a los musicales de Broadway de los últimos 15 a 20 años, son musicales contemporáneos, estoy muy halagado por esa confianza, soy el único cantante mexicano, eso es una doble celebración porque vengo a cantar a mi país, con músicos mexicanos que me llenan de orgullo, y vengo a traer un poco de lo que hago fuera de aquí”, dijo el artista originario de Nuevo León.

Con una amplia agenda internacional que incluye presentaciones en teatros como The Kennedy Center en Washington DC y The Pantages Theater en Los Ángeles, Mauricio Martínez adelantó que el programa incluye piezas de musicales como “La Bella y la Bestia”, “Fiebre de Sábados por la noche”, “On your feet” (musical con el cual debutó en Broadway que habla sobre la vida de Emilio Estefan); y su favorito “Sueño imposible”, del musical de El Quijote de la Mancha, entre otras grandes canciones.

Por su riqueza cultural, por su imponente Teatro Ángela Peralta, y por la calidez de su gente, el cantante Mauricio Martínez se declara enamorado de Mazatlán.

Durante el concierto compartirá escenario con reconocidos artistas de Broadway como Kelly Rabke, Laura Strickling, Campbell Walker y Dory Lorenz.

Invitó a todos a ser testigos de estas presentaciones, donde habrá sorpresas protagonizadas por grandes intérpretes y músicos, y su invitación es abierta para que el público no deje de apreciar esta excelente producción que solo se puede ver en Broadway, la meca del teatro musical.