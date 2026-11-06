Invita Rose Ferreiro a jóvenes cantantes a perseguir sus sueños con dedicación

Con un mensaje centrado en la disciplina, el esfuerzo y la confianza en el proceso de aprendizaje, la mezzosoprano Rose Ferreiro sostuvo un encuentro con estudiantes de la Licenciatura en Canto del Centro Municipal de las Artes (CMA), a quienes invitó a trabajar por sus sueños y aprovechar cada oportunidad para crecer profesionalmente.

Durante la charla, la cantante compartió algunas de las experiencias, dificultades y enseñanzas que han marcado su trayectoria artística, además de ofrecer una perspectiva cercana sobre los desafíos que implica abrirse camino en el ámbito musical.

Ferreiro destacó que contar con talento no es suficiente para alcanzar las metas profesionales, pues detrás de cada logro existe un proceso de preparación, disciplina y constancia.

“El talento no supera el esfuerzo y la dedicación”, expresó ante los jóvenes, a quienes exhortó a no esperar a que las oportunidades lleguen por sí solas, sino a trabajar para construirlas.

También consideró importante hablar con honestidad sobre las dificultades que forman parte de la formación artística, pues el camino no siempre es sencillo ni los resultados llegan de inmediato.

En ese sentido, señaló que reconocer las propias vulnerabilidades es parte del crecimiento y no una debilidad que deba ocultarse.

La mezzosoprano reconoció el interés de los docentes del CMA por impulsar actividades que complementen la preparación académica de los alumnos y les permitan conocer otras experiencias, ampliar sus conocimientos y explorar nuevas posibilidades dentro de su carrera.

Manifestó su satisfacción por encontrarse con estudiantes que comienzan su formación y otros que continúan perfeccionándose en el canto, de quienes destacó su atención y entusiasmo durante el encuentro.

Al recordar su propia etapa como estudiante, Ferreiro señaló que no tuvo la oportunidad de participar en un concurso interno como el que actualmente promueven los maestros Eduardo Tapia y Miguel Valenzuela, sin embargo, recordó que las presentaciones y puestas en escena en las que participó fueron fundamentales para fortalecer su preparación y seguridad profesional.

Invitó a los futuros cantantes a confiar en sus capacidades, aprovechar los espacios de aprendizaje y entender que una carrera artística se construye con perseverancia, trabajo constante y disposición para aprender de cada experiencia.