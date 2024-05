“No importa el sexo, es una obra para parejas”, aseguró Sylvia Pasquel, sobre la obra “No seré feliz, pero tengo marido”, que presentará este miércoles 22 de mayo en el Teatro Ángela Peralta.

La puesta ofrece una visión humorística de las desventuras de una mujer casada y de las distintas circunstancias por las que pasa después del divorcio, luego de un matrimonio de 25 años, pero también de aprovechar una nueva oportunidad que le da la vida para salir adelante por sí sola.

La puesta en escena tendrá dos funciones, 19:00 y 21:15 horas, en el máximo recinto porteño.

La primera actriz compartió que ya se cumplieron nueve años con esta obra en cartelera, un monólogo que ha tenido mucho éxito, incluso un récord Guinness, gracias a que en los casi 10 años, la mayoría de las presentaciones han terminado en ovaciones de pie.

La actriz se mostró feliz del recibimiento que el público de Culiacán le ofreció en la presentación que realizó en la capital del Estado.

“El público maravilloso, súper bien, me fue súper, súper bien, la gente muy cariñosa, muy simpática, muy risueña, muy aplaudidora, todos de pie aplaudiéndome; en la segunda función mucha gente llegó, todos le tienen miedo a la segunda función porque no quieren salir de noche, porque están mal acostumbrados a que les llegan obras de teatro que empiezan tarde la primera función y luego ya se van colgando la cosa, y la segunda función llegan a veces a empezar hasta una hora tarde, pero aquí no, aquí iniciamos muy a tiempo, así que no le tengan miedo a salir tarde, somos muy puntuales”, dijo.

Señaló que cada vez que viene a Sinaloa le encanta comer mariscos.

“Estoy encantada de estar en Sinaloa, de tanto mariscos que he comido, y en Mazatlán, puro marlin, ya estoy queriendo llegar”, dijo.

El mensaje

La obra, basada en el libro de Viviana Gómez Torpe, narra la vida en familia y de pareja de una mujer y lo que vivió cuando en su 25 aniversario de bodas su esposo le dice que se quiere divorciar, que tiene una nueva relación, empaca sus cosas y se va de la casa.

“El título en primera es un poco feminista, ‘No seré feliz, pero tengo marido’, quiere decir que es una mujer que vive en un matrimonio en el que no es plenamente feliz, pero que al final del día tiene un compañero y un proveedor, pero realmente la obra no trata en eso, es una obra que está pensada y diseñada para verse en pareja, es una obra para parejas, no importa el sexo, es para parejas”, dijo.

“Es una historia de un matrimonio compuesto por Vivi y Jorge, y Viviana narra de cómo ha sido el matrimonio después de que se casa, luego va pasando la vida, en 25 años de casados, la primera parte es muy chispeante, muy burbujeante, de muchas carcajadas, de mucha risa, las parejas se espejean en algunos momentos de la obra, pero también encuentran otros que reconocen algunas cosas”, explicó.

Explicó que la obra no busca culpables, y que en ella cada quien se refleja en lo que está viendo en casa o simplemente se siente identificado, porque se presenta la historia de una pareja común.

“La obra no busca culpables, no está buscando echarle la culpa a nadie, ni a señalar a nadie, ni mucho menos, la obra lo que hace es contar la historia de esta pareja, y ya cada quien que tome el saco que les corresponde, eres tú quien se pone el saco, eres tu quien te identificas”, dijo.

Pasquel destacó que la moraleja de la obra, es que sin importar la edad que se tenga, se debe aprovechar la oportunidad de cambiar la vida para ser feliz.

“Con lo que sucede en la obra nos damos cuenta que con pequeños detalles que le agregamos a nuestra relación mejora muchísimo nuestro matrimonio, entonces, si es una obra muy divertida que tiene un mensaje”.

“La obra nos habla del duelo que tiene que pasar una persona que se queda sin su pareja, pero también esa mujer, en esa reflexión, se da cuenta de que la vida le está ofreciendo otra oportunidad para poder retomar todo que tuvo que dejar a un lado por cuidar a una familia, por criar unos hijos, por atender un hogar, un marido, y se da cuenta que la vida le está dando la oportunidad de retomar sus sueños y de lanzarse al mundo, a retomar todas sus ilusiones, y sin importar la edad que tiene, y creo que ese será el mensaje de la obra porque al final nosotros mismos somos lo que siempre nos podemos barreras para hacer las cosas”, comentó.

Agenda

Evento: Obra de teatro “No seré feliz, pero tengo marido”, con Sylvia Pasquel

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Horario: 19:00 y 21:15 horas