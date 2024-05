No seré feliz, pero tengo marido no es una obra contra los hombres, dijo, en ella cada quien se pone el saco que le queda, aquí no se culpa a nadie, pero en el transitar de la obra muchos verán reflejados en algún aspecto o comportamiento, por ello es importante ir en pareja porque a ambos les caerá el 20, por lo que se invita a buscar un cambio y mejorar como pareja.

“Hay que celebrar que una actriz en solitario en un escenario apoyándose con un solo elemento como lo es un muñeco, pueda mantener al público de pie todas las funciones, aplaudiéndola, reconociéndole el trabajo, porque esta obra está hecha con mucho amor, y el mensaje que lleva es para todas las personas, no nada más para las mujeres, aunque el título es muy feminista, lo acepto, pero no tiene nada que ver, es una obra dedicada y pensada para las parejas, porque son dos los que tienen que poner de su parte cuando estás en en un matrimonio o en o en una convivencia” detalló

La primera actriz contó también que en estos nueve años, la obra ha sufrido algunas modificaciones, y aunque se presenta tal cual como en la adaptación que ella realizó del texto de Viviana Gómez , en todo lo que ella vivió, presentado a través de un texto divertido, agregando a esto una escena final que la misma actriz escribió, donde se muestra un cambio en la mujer que esté sobre el escenario.

”Bibi es un personaje que aunque tiene mucho de mí, también me ha enseñado mucho, a poner límites, a decir no cuando no quiero y no tengo por qué quedar bien con nadie, no quiero y es no quiero. Antes era cómo voy a decir que no, que van a pensar de mí, he entendido que cuando no quieres, es no y punto”.

Respecto a cuál ha sido su fórmula para seguir vigente en el mundo del espectáculo, señaló que esto es un trabajo de tiempo, no de un día para otro, y que en su caso, ha ido cultivando a su público, y éste debe de ver un crecimiento en ella como actriz, pero sobre todo un amor y un respeto a lo que hace y al público, ya que son finalmente las personas quienes deciden verla, quererla e ir al teatro o no.

“La gente me sigue en el teatro porque sabe que salgo al escenario a romperme la jefatura en el escenario, a mí no me importa si hay cinco o hay 5 mil personas, ellas se tomaron la molestia de salir de su casa comprar un boleto para ir a verme, y lo menos que puedo hacer es que se lleven un buen recuerdo de mí, que digan quiero volver a verla a ver cuándo se presenta, vamos a verla, porque Sylvia es una chingona”.

Resaltó que como actriz, todas sus palabras y acciones influye mucho en la gente, por lo que tiene que pensar siempre en que su corazón, su mente y sus palabras vayan de acuerdo con sus acciones y siempre pensar en ser una persona positiva y dar lo positivo a los demás, dejando claro que no es perfecta, que también se enoja, que puede ser caprichosa, emociones que a lo largo de su carrera ha sabido dominar.

Además de compartir su gusto por visitar lugares como Mazatlán y Culiacán, donde dijo se la pasa muy bien por lo que rico que aquí se come, y lo mucho que disfruta pasear por el Malecón a la orilla de la playa, y comprarse alguno recuerdos, la actriz reconoce que las expectativas en torno a la obra han sido sobrepasadas.

”Las expectativas sí se han cumplido, era la primera vez que yo hacía un monólogo, la responsabilidad de la taquilla era yo, soy yo, nadie más, el título de la obra ayuda mucho, claro que sí, pero pues al final cuando entra la gente y te ven el escenario, pues ahí ya el título ya no importa, no hay nada nada más que tú en el escenario y ahí tienes que dar el ancho”.

Agregó que tomar la decisión de aventarse a hacer un monólogo no fue nada fácil, pero ahora lo ama. “Me encanta hacer monólogos. Me fascina, aquí todo es responsabilidad tuya, entonces no tienes que estar lidiando con la que llega tarde o el que no se sabe el papel, el que corta cosas. Yo llego, checo mi escenografía, mi utilería, me pongo mi micrófono y hago mi trabajo, acompañada de un gran equipo tras de mí”.

Además de esta obra, la actriz dijo estar escribiendo junto a Claudia Ríos el monólogo del viaje que realizó a Turquía, donde fue la boda de su nieta, trabajó que espera tenerlo pronto listo y llevarlo a la escena, pero por lo pronto sigue presentándose por toda la República Mexicana, y en el extranjero, invitando de igual manera a ver la obra.

Silvia Pinal, mejor que nunca

Sylvia Pasquel también fue cuestionada sobre la salud de su mamá, la primera actriz Silvia Pinal, destacando que ella se encuentra muy bien de salud.

“Ella esta bien, mi mamita es un roble, es una persona muy fuerte y pues además, estamos ahí pendientes de ella todo el tiempo, de su salud, y en el primer momento en el que vemos algo raro, inmediatamente tomamos acción y pues creo que el el estar ahí todos pendientes, pues es lo que hace que ella se mantenga así también tan tan fuerte y tan y tan luchona, porque siguen siendo simpática divertida, se ríe se divierte, se la pasa bien le encanta arreglarse vestirse, pues es una diva que te puedo decir, muchas gracias”.

INVITACIÓN

No seré feliz , pero tengo marido, se presentará en Culiacán el 20 de mayo en el Teatro Pablo de Villavicencio, con dos funciones 19:00 y 21:15 horas, boletos a través de sonboletos.com, taquillas del teatro y Librerías México.

También se presentará en Mazatlán en el Teatro Ángela Peralta, el día 22 de mayo, de igual manera con dos funciones 19:00 y 21:15 horas, boletos a través de sonboletos.com, taquillas del teatro, y Fiesta INN.