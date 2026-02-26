Invitan a admirar las obras ganadoras de la bienal Antonio López Sáenz

MAZATLÁN._ Obras ganadoras y seleccionadas en la 24 edición del Premio Bienal a las Artes Visuales “Antonio López Sáenz”, otorgado en el marco del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora! permanecerán a la vista del público en Casa Haas hasta el próximo 6 de marzo.

La muestra reúne propuestas contemporáneas que dialogan con la identidad, la memoria y la expresión plástica actual, consolidándose como uno de los espacios más relevantes para la proyección de las artes visuales en Mazatlán.

Esta bienal rinde homenaje al legado de Antonio López Sáenz, figura emblemática del arte sinaloense, y refrenda el compromiso del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán con la promoción del talento artístico.

El público interesado en recorrer la exposición puede hacerlo en los siguientes horarios, de lunes a viernes: de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Los sábados estará abierto de 9:00 a 13:00 horas.

La entrada es libre, por lo que visitantes locales y turistas aún están a tiempo de apreciar esta importante muestra que forma parte de la agenda cultural del Carnaval de Mazatlán y que convierte a Casa Haas en un punto de encuentro para el arte y la reflexión estética.