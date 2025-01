Invitan a ’Apasionado’, concierto de Gala con Ezequiel Ojeda

El Museo de Arte de Mazatlán, presentará el concierto de gala “Apasionado”, con el tenor Ezequiel Ojeda y en el piano Juan Pablo García.

El concierto se realizará en el patio del museo, a las 19:00 horas y tendrá un costo de 300 pesos. Los boletos los pueden adquirir en el museo, en horario de oficina.

”Apasionado”, es un concierto a voz y piano, conformado por una antología de arias de ópera, romanzas de zarzuela y música clásica mexicana, entre ellas Core ingrato, O sole mío, Per te, Cinema paradiso, Non tiscordar di me, Amapola, No puede ser, Aranjuez, Ojos españoles, Gato montés, Amanecí otra vez, Solamente una vez, Bésame mucho, Júrame, El triste.

El tenor Ezequiel Ojeda interpretará arias de Giacomo Puccini, Verdi, Donizetti, Guerrero, Sorrozábal, Ponce, Lara, al estilo de canto lírico.

Los boletos para esta actividad pueden adquirirse en el Museo de Arte de Mazatlán, de 9:00 a 14:30 horas, y tienen un costo de 300 pesos.

Sobre el artista:

Ezequiel Ojeda nació en Guadalajara, Jalisco. Inició sus estudios en Tijuana B.C. en el Conservatorio de Música de la OBC.

Fue alumno de Ignacio Clapés, posteriormente tuvo clases magistrales en España en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Fue alumno de Pedro Lavirgen y fue parte del elenco en las obras La Boheme, Carmen, Elixir de amor, Carmina Burana y Mesías, de Haendel. Participó en diversas competencias en España, Canadá, USA, Italia y México. En su trayectoria como solista ha estado en los conciertos de los festivales más importantes de México, como: FAOT, Cervantino, Ópera en la Calle, San Marcos.

Fundador del Flash-mob Ópera Ambulante y La Gran Caja de Música. Actualmente promociona su Primer álbum discográfico titulado AMA y CREE.