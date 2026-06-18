Invitan a apoyar viaje de estudios de la joven contrabajista Deneb Madrigal

El próximo 22 de junio, a las 17:00 horas, el Museo de la Música del Centro Municipal de las Artes será sede del Recital de Contrabajo que ofrecerá la estudiante Deneb Madrigal, acompañada al piano por Isaac Verdugo.

La presentación tiene como propósito apoyar la participación de la joven intérprete en el Festival Internacional de Cuerdas SA’OAXACA 2026, uno de los encuentros académicos más importantes del país, donde estudiantes y maestros de reconocido prestigio internacional comparten clases magistrales, talleres, conferencias y conciertos dedicados al perfeccionamiento de los instrumentos de cuerda.

El programa reúne piezas representativas del repertorio para contrabajo como: Preludio de la Segunda Suite para cello de Johann Sebastian Bach; Vals Miniatura de Sergei Koussevitzky y Elegía de Giovanni Bottesini. Como pieza central, Deneb ejecutará tres movimientos del Concierto en Mi menor de Sergei Koussevitzky, obra emblemática que exige sensibilidad musical y un alto dominio técnico.

La aportación es de 120 pesos, cupo limitado. El público disfrutará música de extraordinaria calidad, y contribuirá a que una joven intérprete de Mazatlán continúe su camino de aprendizaje en uno de los festivales especializados más importantes de México.