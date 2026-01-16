Invitan a artistas a participar en la convocatoria PROFEST 2026

A fin de contribuir al enriquecimiento de la oferta artística y cultural, y facilitar el acceso de la población por medio de la realización y profesionalización de festivales culturales y artísticos, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales publicó la convocatoria Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos 2026.

La convocatoria está vigente hasta las 17:00 horas (tiempo de Sinaloa) del 5 de febrero. Podrán solicitar apoyo las instituciones estatales de las 32 entidades federativas, instituciones municipales de cultura, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, universidades públicas estatales y organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que se dediquen a la promoción y fomento de la cultura y las artes.

Deberán contar con una programación de actividades en algunas de las siguientes disciplinas: Artes escénicas, Artes visuales, Artes cinematográficas, Diseño, Arquitectura, Literatura, Cultura alimentaria (con la intención de captar proyectos con mayor promoción y fortalecimiento de los conocimientos relacionados con la alimentación tradicional).

Podrán participar festivales que se desarrollen entre el 01 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2026, que contribuyan al impulso y desarrollo de la creatividad personal y colectiva, que promuevan el fortalecimiento de la identidad y proporcionen un acceso a la cultura para la población; en formato digital, mixto o presencial, para público en general, en lugares públicos y con acceso libre y gratuito.

Las personas interesadas podrán registrar sus propuestas tienen para hacerlo hasta el 05 de febrero de 2026 a las 17:00 horas (Sinaloa), a través de la Plataforma PROFEST, disponible en la página de Internet profest.cultura.gob.mx.

Para un mayor acompañamiento en la postulación de proyectos, la DGCF pone a disposición una serie de sesiones de capacitación PROFEST, en las cuales se brindará información acerca de las bases de participación y atención a dudas.

Las sesiones se llevarán a cabo de manera digital, de acuerdo con el siguiente calendario: 15 de enero, 16 de enero, 22 de enero, 26 de enero y 30 de enero a las 13:00 horas (zona horaria del centro del país)

Para participar, las personas interesadas deberán registrarse a través del siguiente formulario: https://forms.office.com/r/jRYyWVcWAx?origin=lprLink a más tardar a las 11:00 horas (zona horaria del centro del país), del día de sesión de capacitación seleccionada.

Una hora antes de cada sesión se remitirá un correo electrónico con la liga de acceso. Los días y horas de realización se encuentran sujetos a cambios.

La asistencia a las sesiones no es obligatoria y no constituye un requisito para la elección de los proyectos postulados.

Los proyectos dictaminados como favorables se darán a conocer a más tardar el 20 de marzo de 2026 a través de la página cultura.gob.mx/gobmx/convocatorias/resultados.

Las bases completas de participación se pueden consultar en https://convocatorias.cultura.gob.mx/vigentes/detalle/3871/apoyo-a-festivales-culturales-y-artisticos-profest-2026.