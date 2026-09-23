Invitan a artistas a participar en la segunda Bienal del Golfo de California Álvaro Blancarte 2026

El Instituto Sinaloense de Cultura lanzó la convocatoria para la Segunda Bienal del Golfo de California “Álvaro Blancarte 2026”, invitando a artistas de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur a participar en pintura, dibujo y gráfica.

El concurso ofrece premios de adquisición en diversas categorías, buscando reconocer la creación artística regional. En Pintura, el primer lugar recibirá 65 mil pesos y el segundo 50 mil. Para Dibujo, los premios son de 40 mil y 30 mil pesos, respectivamente. En Gráfica (Estampa), se otorgarán 32 mil pesos al primer puesto y 20 mil al segundo.

Las bienales de arte como la “Álvaro Blancarte” son fundamentales para el desarrollo cultural y la promoción de nuevos talentos en la región. Estos espacios no solo visibilizan la producción artística, sino que también fomentan el intercambio creativo y la profesionalización de los artistas en el noroeste de México.

La participación está abierta en las disciplinas de pintura, dibujo y gráfica (estampa), con piezas originales y de tema libre, indicó el Instituto Sinaloense de Cultura. Cada artista podrá concursar con un mínimo de dos obras y un máximo de cinco.

Las obras presentadas deben ser inéditas y no haber sido publicadas en ningún medio físico o digital. Tampoco pueden formar parte de colecciones públicas o privadas al momento de la inscripción, ni estar concursando en otro certamen.

De acuerdo con información del Instituto Sinaloense de Cultura, sólo se aceptarán obras con técnicas mixtas e intervenciones de materiales diversos, como collage o plegados. Sin embargo, se exige garantizar la estabilidad estructural de las piezas para evitar riesgos en su conservación y la de otras obras. Quedan excluidas las fotocopias, reproducciones digitales y monotipos.

Los requisitos para los participantes incluyen ser mayores de edad y haber nacido o estar avecindados en Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California o Baja California Sur. Se requiere un mínimo de seis meses de residencia previa a la publicación de la convocatoria para los avecindados. Además, los artistas deben haber participado en al menos cuatro exposiciones individuales en galerías, museos o espacios culturales.

Las obras deberán haber sido realizadas a partir del 1 de noviembre de 2024. Sus dimensiones mínimas son de 30x30 centímetros y máximas de 220x220 centímetros, incluyendo marco o soporte. La producción y el enmarcado de las piezas son responsabilidad de los autores.

Para la inscripción, los interesados deben completar un registro en línea antes del viernes 30 de octubre de 2026, a las 23:59 horas (tiempo del Pacífico). Este proceso requiere cargar documentación digital como semblanza curricular, identificación oficial, acreditación de residencia y fichas técnicas de la obra, según detalló la convocatoria en el portal y redes sociales del Instituto Sinaloense de Cultura.

La lista de artistas seleccionados se difundirá el 9 de noviembre de 2026 a través de las plataformas digitales del ISIC. La recepción física de las piezas elegidas se realizará del 9 al 20 de noviembre de 2026, de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, en el Departamento de Artes Visuales del Isic, ubicado en Culiacán.

Un jurado evaluará las piezas para definir la integración de la exposición oficial y los ganadores de los premios de adquisición y menciones. El fallo del jurado será inapelable y se comunicará directamente a los galardonados el sábado 5 de noviembre de 2026 por teléfono o correo electrónico.

Las obras seleccionadas integrarán la exhibición de la Segunda Bienal del Golfo de California “Álvaro Blancarte”, que se inaugurará durante noviembre de 2026 en la Galería de Arte “Álvaro Blancarte” (GAAB) del Isic en Culiacán.

Para cualquier consulta, los interesados pueden contactar a través del correo electrónico oficial del evento, informó el ISIC.