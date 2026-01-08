Invitan a bandas y grupos musicales a alegrar desfiles y noches de Carnaval

Todas las bandas, grupos musicales y equipos de sonido que deseen participar en el Carnaval de Mazatlán, se les invita al proceso de selección para amenizar las noches de Carnaval en Olas Altas y los espectaculares desfiles de carros alegóricos.

Para los interesados en que su música sea el alma de “Arriba la Tambora”, es momento de presentar su propuesta comercial. Las cotizaciones y documentación se recibirán en las oficinas del Instituto de Cultura, específicamente en la Dirección Artística, del 12 al 24 de enero de 2026, de 10:00 a 12:00 horas.

Requisitos para interesados

Para que la propuesta sea tomada en cuenta, deberá ser entregada de forma física cumpliendo con lo siguiente:

Cotización Formal: En hoja membretada y firmada. Debe especificar: Evento en el que interesa participar (Olas Altas o Desfiles). Nombre de la agrupación y número de integrantes. Costo por las presentaciones (desglosando impuestos).

Constancia de Situación Fiscal (Actualizada).

Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (Actualizada).

Identificación Oficial (INE) vigente del representante.

Comprobante de Domicilio (Actualizado).

Detalles de los Eventos

Olas Altas: Cinco presentaciones del 12 al 17 de febrero (especificar si la cotización incluye o no, templete, audio e iluminación, y costo en ambos casos).

Desfiles: Participación el domingo 15 y martes 17 de febrero.

Para grupos en carros alegóricos, no es necesario considerar equipo de audio.