Invitan a charla con los creadores Xitlali Piña y Johnny Millán

El programa Diálogos de Nuestra Historia contará con la presencia de Xitlali Piña y Johnny Millán, destacados bailarines, creadores escénicos y coordinadores de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, este miércoles 03 de diciembre, a las 17:00 horas, en la Plazuela Machado, junto al Centro Municipal de Artes

Ambos artistas compartirán con el público una charla cercana sobre su experiencia formativa, su trayectoria profesional y la visión que guía su trabajo dentro de una de las escuelas de danza contemporánea más importantes del país.

Durante este diálogo, Piña y Millán abordarán la relevancia histórica y artística de la EPDM, su impacto en nuevas generaciones de bailarines y el papel de la danza como herramienta de transformación social.

El público tendrá la oportunidad de escuchar cómo se construye, desde la práctica cotidiana, el lenguaje corporal que caracteriza a esta institución formadora de artistas con presencia internacional.

El encuentro está dirigido a estudiantes del CMA y de la EPDM, bailarines en formación, docentes, creadores escénicos y ciudadanos interesados en comprender la evolución de la danza contemporánea en Mazatlán.

La sesión busca propiciar la reflexión, el intercambio de ideas y el acercamiento directo con quienes mantienen viva la escena dancística del puerto.

Diálogos de Nuestra Historia es un espacio que celebra la memoria cultural de Mazatlán y reconoce a quienes han aportado al desarrollo artístico de la ciudad.

La invitación es gratuita y abierta a todo el público, por lo que se recomienda llegar con anticipación.