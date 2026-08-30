Invitan a cineastas y videastas a participar en la Muestra ECINORT 2026

El Instituto Sinaloense de Cultura invita a participar en la convocatoria para la XVII Muestra Expresión Cinematográfica Norte (ECINORT) 2026, que ofrecerá hasta veinte mil pesos en premios a los cortometrajes ganadores. Este evento, parte del Festival Cultural Sinaloa, busca impulsar el talento audiovisual.

ECINORT, que se integra en el Festival Cultural Sinaloa 2026, invita a videastas aficionados, estudiantes de comunicación, artistas visuales y creadores escénicos a participar. La muestra se consolida como una plataforma para nuevas voces y miradas cinematográficas en la región.

A lo largo de diecisiete ediciones, ECINORT se ha posicionado como un escaparate para el talento audiovisual del noroeste del país. Es un punto de encuentro para realizadores consolidados y nuevas generaciones de cineastas que exploran historias, territorios e identidades a través del cortometraje.

La convocatoria se divide en dos vertientes: Panorama Nacional, para personas mexicanas mayores de 18 años de cualquier entidad, y Panorama Sinaloense, dirigido a realizadores nacidos o con residencia comprobable en el estado.

El panorama nacional recibirá obras de ficción y documental. El panorama estatal aceptará cortometrajes de ficción y cineminuto en ficción actuada y animación, formatos que permiten la experimentación narrativa y visual.

Las producciones participantes deberán haber sido realizadas entre 2025 y 2026. Los cortometrajes de ficción y documental tendrán una duración mínima de tres y máxima de diez minutos, incluyendo créditos. Los cineminutos deberán contar con sesenta segundos exactos. La temática es libre.

La edición 2026 contempla una bolsa de premios de hasta veinte mil pesos para las producciones ganadoras, informó el Instituto Sinaloense de Cultura. En el Panorama Nacional se otorgarán diez mil pesos al primer lugar en ficción y documental.

En el Panorama Sinaloense, el primer lugar de ficción recibirá veinte mil pesos, el segundo quince mil y el tercero ocho mil. Las categorías de cineminuto de ficción actuada y cineminuto animado otorgarán cinco mil pesos a sus respectivos primeros lugares.

Los mejores trabajos también recibirán reconocimientos en categorías como dirección, fotografía, actuación, música original, edición, guion y diseño de producción. Todas las obras seleccionadas para exhibición obtendrán un diploma de participación.

Los proyectos se enviarán mediante enlaces de Vimeo o YouTube protegidos con contraseña y con opción de descarga habilitada, o archivos en formato MP4 vía WeTransfer. Deben incluir un kit de prensa con al menos dos imágenes, sinopsis y ficha técnica.

Las personas interesadas deben completar un formulario de inscripción disponible en línea y adjuntar una identificación oficial vigente. Los participantes por vecindad en el Panorama Sinaloense deberán acreditar una residencia mínima de seis meses en el estado.

Un Jurado de Selección, integrado por especialistas del ámbito audiovisual, revisará el cumplimiento de las bases, la duración establecida y los estándares mínimos de calidad de imagen y sonido. Un Jurado de Premiación, con personalidades con relevancia en el medio cinematográfico y académico, emitirá el fallo, el cual será inapelable.

El Instituto Sinaloense de Cultura señaló que todos los elementos que integren las obras, como música, guion, personajes o materiales audiovisuales, deberán ser originales o contar con las autorizaciones y derechos correspondientes. Cualquier caso de plagio será motivo de descalificación automática.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 6 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas, tiempo de Culiacán.

La ceremonia de premiación y exhibición de las obras seleccionadas se llevará a cabo el 27 de noviembre a las 18:00 horas en Culiacán, en el marco del Festival Cultural Sinaloa.